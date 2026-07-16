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Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Chiều 15/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

Dự hội nghị có thủ trưởng 3 cơ quan Quân khu 2 cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào CaiCác đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ, theo đó, Đại tá Nguyễn Đức Cương - nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Lương Hoàng Giang - nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào CaiCác đồng chí lãnh đạo chứng kiến việc bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Nội dung bàn giao tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng, quản lý, chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào CaiCác đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 cùng lãnh đạo hai tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Đức Cương và Thượng tá Lương Hoàng Giang trên cương vị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Hai đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Chính ủy Quân khu 2 đề nghị, trên cương vị mới, hai đồng chí tiếp tục tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang hai tỉnh thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả việc sắp xếp cán bộ, ổn định tổ chức biên chế khi tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, chỉ huy và lực lượng vũ trang tỉnh.

Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Minh Phương


Minh Phương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào cai Bộ Chỉ huy Quân sự Ban chấp hành trung ương đảng bàn giao nhiệm vụ Lực lượng vũ trang Tỉnh ủy Phú thọ hội nghị Đức
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