Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Ngày 24/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự buổi thẩm tra

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày 2 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm; mức đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi thẩm tra

Về hai dự thảo nghị quyết này, các đại biểu đã tham gia ý kiến điều chỉnh mức tỷ lệ phần trăm về tính đơn giá thuê đất theo từng khu vực cho phù hợp; xem xét việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công đối với các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh; rà soát sửa đổi, bổ sung trong các dự thảo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp cũng như các luật có liên quan; thống nhất hiệu lực thi hành đối với từng nghị quyết; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, bố cục và từ ngữ trong dự thảo nghị quyết theo đúng quy định...

Thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Công thương trình bày các dự thảo nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Phú Thọ; Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo nghị quyết: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo nghị quyết

Lãnh đạo Sở Công Thương trình bày dự thảo nghị quyết

Trong quá trình thẩm tra, nhiều ý kiến tập trung phân tích tính pháp lý, tính khả thi và sự phù hợp với thực tiễn của từng dự thảo. Việc ban hành các nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan, đơn vị cũng như các xã, phường trong quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ phù hợp. Các đại biểu cũng yêu cầu đơn vị soạn thảo văn bản làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý; nguyên tắc phân cấp; thống nhất một số nội dung liên quan đến bố cục, thể thức văn bản.

Thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Phát biểu tại buổi thẩm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết đều có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí đề nghị Ban Kinh tế-Ngân sách rà soát, thẩm tra nội dung các dự thảo, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ, tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn địa phương; các cơ quan có liên quan phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đảm bảo việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, góp phần chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp chuyên đề thứ Ba của HĐND tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu; rà soát toàn bộ các dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm chính xác, hợp lý, đúng quy định, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để chuẩn bị trình HĐND tỉnh xem xét trong Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

Thu Hà