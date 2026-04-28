Bản Lác - điểm hẹn cuối tuần

Giữa nhịp sống hối hả, Bản Lác vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ - nơi hơi thở của thiên nhiên và nhịp sống con người hòa quyện, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt. Đây cũng là lý do nơi đây trở thành điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự an yên và khám phá những giá trị văn hóa bản địa chân thực.

Buổi sáng yên bình ở Bản Lác.

Đặt chân đến Bản Lác (xã Mai Hạ) vào buổi sớm, khi làn sương mờ còn bảng lảng trên những triền núi, du khách dễ dàng cảm nhận không khí dịu mát và không gian thanh bình. Bản làng mở ra một “bản giao hưởng” của đất trời với tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng hòa cùng hương lúa non lan tỏa trên những cánh đồng trải dài.

Dạo bước trên những con đường nhỏ quanh co, hình ảnh những nếp nhà sàn truyền thống của người Thái trắng hiện ra gần gũi. Những khung gỗ nhuốm màu thời gian, hàng rào hoa rực rỡ trước hiên nhà tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa ấm cúng - nét đặc trưng khó trộn lẫn của vùng đất này.

Nhảy sạp - hoạt động văn hóa đặc sắc không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Bản Lác.

Sức hấp dẫn của Bản Lác không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở sự hiếu khách chân thành của người dân. Chị Hà Thị Kiên, du khách đến từ Lạng Sơn chia sẻ: “Bản làng mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện, từ nụ cười của người già đến sự lễ phép của trẻ nhỏ.

Điều ấn tượng là cách làm du lịch nhẹ nhàng, văn minh, không có tình trạng chèo kéo”. Ở đây, không chỉ được ngắm nhìn cảnh vật mà còn được thực sự sống cùng bản sắc địa phương qua những trải nghiệm thực tế như tập nhảy sạp dưới ánh lửa bập bùng hay ngồi bên khung cửi học cách dệt những đường nét hoa văn tinh xảo trên tấm thổ cẩm truyền thống.

Mỗi phút giây ở Bản Lác là một sự khám phá mới mẻ, một trải nghiệm thi vị để hiểu thêm về vẻ đẹp của lao động và sự tinh túy trong văn hóa dân tộc.

Du khách tham quan và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm thủ công tại Bản Lác.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Bản Lác từ một bản làng thuần nông trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn như hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ mà chính quyền địa phương cùng người dân dày công vun đắp.

Ông Vì Văn Bằng, Trưởng thôn Bản Lác cho biết, hiện bản có 123 nóc nhà, trong đó hơn 100 hộ tham gia làm du lịch. Đây là minh chứng cho sự chủ động, đồng lòng của người dân trong khai thác tiềm năng bản địa để phát triển kinh tế. Du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Theo thống kê, mỗi dịp cuối tuần, Bản Lác đón khoảng 1.000 lượt khách, tạo nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao, địa phương mong muốn tiếp tục được đầu tư hạ tầng, xây dựng thêm các điểm check-in, không gian trải nghiệm văn hóa để Bản Lác luôn mới mẻ và giữ vững sức hút lâu dài.

Dịp cuối tuần, Bản Lác đón khoảng 1.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bản Lác hôm nay không chỉ là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, mà còn là một minh chứng sống động cho sức sống của văn hóa dân tộc Thái khi được kết hợp khéo léo với tư duy làm du lịch hiện đại.

Sự bình yên của đất trời, sự mộc mạc của lòng người và những đổi thay tích cực trong đời sống khiến Bản Lác luôn là “điểm hẹn đáng nhớ” dành cho những ai yêu mến vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Với những ai đang tìm kiếm một chuyến đi ngắn ngày để tái tạo năng lượng, Bản Lác là lựa chọn phù hợp, nơi những giá trị giản dị lại tạo nên trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa.

Trần Tỉnh