Báo chí đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Đăng Khoa

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và một số nhà báo lão thành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các nhà báo; khẳng định đây là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà; mong muốn các nhà báo tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh, trách nhiệm và lòng tự trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn một thế kỷ qua, từ số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp bền bỉ và sáng tạo. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với cái sai, cái xấu, góp phần tạo đồng thuận xã hội và tạo dựng niềm tin yêu của Dân với Đảng, của Đảng với Dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Đăng Khoa

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam; tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng nghìn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ghi nhận công sức của các thế hệ nhà báo và những người làm báo đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Trong bối cảnh công chúng tiếp nhận thông tin qua nhiều nền tảng, nhiều nguồn, với tốc độ rất nhanh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, phải sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, quy hoạch lại không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có sự phát triển lâu dài. Báo chí đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực và uy tín nghề nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sức mạnh của báo chí trước hết nằm ở sự thật. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”, điều quan trọng là phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết. Báo chí phải bám sát thực tiễn, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát, thông tin sự thật đã được kiểm chứng, đặt trong bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể áp lực nào.

Các cơ quan báo chí, các nhà báo dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; kịp thời phát hiện vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước như đổi mới thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là những việc lớn, khó và lâu dài, báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình công tâm, cổ vũ có cơ sở, đấu tranh thận trọng, khách quan, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng, kiên quyết nhưng nhân văn, sắc bén nhưng tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Báo chí còn phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển; quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Trong môi trường truyền thông số, báo chí càng phải giữ chuẩn mực, làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị báo chí đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số, gồm: quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng, năng lực bảo vệ bản quyền... Các cơ quan báo chí xây dựng tòa soạn hiện đại, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các cơ quan cũng cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.

Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Đăng Khoa

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ thông qua công tác quy hoạch, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong năm qua, báo chí luôn đồng hành cùng những thay đổi lớn của đất nước, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời có tiếng nói phản biện sắc sảo, góp phần thúc đẩy minh bạch xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Để xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, các cơ quan báo chí đang tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, vận hành bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số để trở nên chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, đóng vai trò là nguồn thông tin tin cậy, cập nhật, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, định hướng dư luận, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước.

Trong không khí thân mật, các nhà báo đã chia sẻ những kỷ niệm nghề nghiệp, những tâm huyết đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước; bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện tác nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng các nhà báo ký tên lưu niệm trên tấm biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo nhandan.vn