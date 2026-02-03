Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhà hàng Đại Nam, phường Vĩnh Phúc là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô lớn, thường xuyên phục vụ lượng khách đông, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Qua kiểm tra của Chi cục An toàn thực phẩm cho thấy, khu vực bếp của nhà hàng chưa được che chắn kín, tiềm ẩn nguy cơ côn trùng xâm nhập; việc bố trí, bảo quản thực phẩm chưa thực sự khoa học.

Cán bộ chức năng kiểm tra điều kiện bảo quản và hạn sử dụng thực phẩm tại Nhà hàng Đại Nam.

Theo anh Phạm Đức Thịnh - quản lý Nhà hàng Đại Nam: Ngay sau kiểm tra, nhà hàng đã quán triệt nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì việc phân loại, bảo quản riêng thực phẩm chín và sống; tăng cường kiểm soát điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp trong suốt quá trình hoạt động.

Với việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Vĩnh Phúc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty Hải sản Ngon cho biết: “Việc bảo đảm an toàn thực phẩm được cơ sở thực hiện chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến vệ sinh khu vực chế biến, vì vậy, nhiều năm qua, cơ sở không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm”.

Lực lượng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra nguồn gốc, điều kiện bảo quản thủy, hải sản tại Nhà hàng Hải sản Ngon.

Từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, tỉnh xác định bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ trọng tâm, được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội Xuân, thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026.

Theo kế hoạch, các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; đồng thời phân công rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2025 cho thấy những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh thành lập 811 đoàn thanh, kiểm tra, hậu kiểm; tiến hành kiểm tra 9.454 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kết quả 94,3% cơ sở đạt yêu cầu; 35 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 83 triệu đồng. Công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tiếp tục được tăng cường, với 1.836 mẫu thực phẩm được lấy kiểm nghiệm, trong đó 99,2% mẫu đạt yêu cầu.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh chỉ đạo ngành Y tế duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân liên quan đến an toàn thực phẩm. Chủ động xây dựng các phương án ứng phó, cấp cứu và xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm, bảo đảm xử trí nhanh chóng, đúng quy định.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường thực phẩm trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chi cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sử dụng dịch vụ ăn uống tại các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chủ động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và ý thức của người tiêu dùng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ, góp phần để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội Xuân an toàn, vui tươi.

Nguyễn Toàn