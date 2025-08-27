Báo động số 3 trên sông Thao

Vào hồi 22 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Thao tại trạm thủy văn Ấm Thượng đã lên tới 26,04m; trên Báo động 3 là 0,04m và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT và TKCN tỉnh ra lệnh Báo động số 3 trên sông Thao cho các xã: Hạ Hoà, Đan Thượng, Vĩnh Chân, Hiền Lương, Hoàng Cương, Chí Tiên, Liên Minh, Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Các địa phương và đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định. Tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống. Thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Thông báo cho Nhân dân sinh sống vùng ngoài đê để chủ động sơ tán khi nước sông lên cao. Bảo đảm thông tin liên lạc và báo cáo mọi tình hình về Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT và TKCN tỉnh.

Trường Quân