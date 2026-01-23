Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 23/1, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Lãnh đạo BHTGVN tặng hoa chúc mừng.

Năm 2025, Chi bộ Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ đã xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy BHTGVN, chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ. Qua đó, động viên được cán bộ phấn đấu cống hiến và trưởng thành.

Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Lãnh đạo BHTGVN trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Quang Hải.

Song song với đó, Chi bộ Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ đã lãnh đạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch trước thời hạn, bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của BHTGVN. Cụ thể: 100% đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện nộp phí đầy đủ, đúng thời hạn; tổng số phí thu đạt trên 25 tỷ đồng, tăng 8,27% so với năm 2024; hoàn thành kiểm tra 24/24 Quỹ tín dụng Nhân dân.

Các cuộc kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động của Chi nhánh góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, giữ vững ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Lãnh đạo BHTGVN khen thưởng các tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2026, Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục tăng cường công tác quản trị điều hành, đảm bảo thực hiện tốt các mảng nghiệp vụ được phân công; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ công tác chuyên môn; triển khai kịp thời các hoạt động theo chỉ đạo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Lãnh đạo BHTGVN trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chi bộ Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Quang Hải (sinh ngày 3/7/1966, vào Đảng ngày 5/9/1995, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ).

Cũng tại hội nghị, BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tây bắc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Ngân hàng nhà nước Việt Nam Triển khai nhiệm vụ Đảng cộng sản Việt Nam Quỹ tín dụng nhân dân tổng kết công tác đảng huy hiệu 30 năm tuổi đảng Nghiên cứu khoa học Quang hải
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long