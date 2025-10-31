Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 1-11-2025

{title}
Đức Anh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nền nhiệt giảm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 19 độ C, vùng núi có...
baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang lấy chuyển đổi số làm động lực then chốt để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu...
baophutho.vn Sáng 1/11, tại nhà sáng tác Nhà Trang (Khánh Hoà), Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hoà và Trung tâm hỗ...
baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2025, ngày 1/11, xóm Hợp Lý, xã Lạc Lương đã tổ chức...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ động, sáng...
baophutho.vn Người Thái là dân tộc bản địa đông nhất tại Mai Châu, nay thuộc các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Tân Mai. Trong “ngôi nhà chung” các dân tộc...
Từ tháng 11, người dân không phải xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID, doanh nghiệp nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng và ngân hàng được phép giao nhận vàng miếng.