Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 1-11-2025

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời rét kèm mưa

2025-11-01 16:42:00 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nền nhiệt giảm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 19 độ C, vùng núi có...

Xã Đà Bắc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ Nhân dân

2025-11-01 14:37:00 baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang lấy chuyển đổi số làm động lực then chốt để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu...

Khai mạc Trại sáng tác cho các tác giải viết cho thiếu nhi năm 2025

2025-11-01 14:24:00 baophutho.vn Sáng 1/11, tại nhà sáng tác Nhà Trang (Khánh Hoà), Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hoà và Trung tâm hỗ...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Văn Luyến dự ngày hội...

2025-11-01 13:42:00 baophutho.vn Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2025, ngày 1/11, xóm Hợp Lý, xã Lạc Lương đã tổ chức...

Tiên phong số hoá vì Nhân dân phục vụ

2025-11-01 10:52:00 baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ động, sáng...

Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu

2025-11-01 07:31:00 baophutho.vn Người Thái là dân tộc bản địa đông nhất tại Mai Châu, nay thuộc các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Tân Mai. Trong “ngôi nhà chung” các dân tộc...