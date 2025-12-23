Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Nhịp cầu nhân ái nối dài yêu thương

Nhằm phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh những năm qua đã không ngừng mở rộng mạng lưới kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từng phần quà, từng chương trình hỗ trợ được trao đi đã khẳng định rõ vị thế “cầu nối nhân đạo” trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đoàn thiện nguyện tham gia trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Lan tỏa yêu thương

Những ngày vừa qua, 2.000 học sinh trên toàn địa bàn phường Tân Hòa và xã Thịnh Minh cùng hân hoan đón nhận những chiếc chăn đan len Australia ấm áp. Đó là món quà do Hội CTĐ tỉnh phối hợp với tổ chức Good Neighbors International (GNI) trao tặng, trong thời điểm miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét đầu mùa. Bà Đồng Ngọc Hà - đại diện tổ chức GNI cho biết: Chương trình được triển khai tại 10 trường học thuộc Phường Tân Hòa và xã Thịnh Minh - những nơi điều kiện và kinh tế còn nhiều hạn chế. Chúng tôi đã trao tặng 2.000 chăn đan len trị giá trên 3,38 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho học sinh các trường mầm non, TH&THCS đúng thời điểm thời tiết chuyển lạnh của miền Bắc.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận biểu trưng tặng hàng viện trợ của Tổ chức GNI hỗ trợ.

Không chỉ hướng về trẻ em, Hội CTĐ tỉnh còn luôn có mặt ở những vùng tâm lũ. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Bắc, những chuyến xe cứu trợ của Hội đã nhanh chóng lăn bánh đến Thái Nguyên – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 950 suất quà gồm gạo, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo và tiền mặt với tổng trị giá 500 triệu đồng đã được trao tận tay người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Linh Sơn và Thành Trung. Với nhiều hộ gia đình, đó là nguồn động viên quý giá giữa thời điểm trắng tay sau bão lũ.

Các em học sinh tại phường phường Tân Hòa và xã Thịnh Minh nhận chăn len của tổ chức GNI trao tặng.

Đồng hành cùng Hội là những “đốm lửa thiện nguyện” miệt mài lan tỏa yêu thương từ khắp nơi. Câu lạc bộ(CLB) Thiện nguyện “Đoan Hùng yêu thương” từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt lũ ở miền Trung, CLB đã huy động nguồn lực và vận chuyển nhu yếu phẩm vào tận xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk gồm 1.000 thùng mì tôm, 1 tấn gạo, 100 chăn ấm, 100 màn đôi, 500 suất thuốc, 200 bộ quần áo mới và 200 thùng sữa. Anh Nguyễn Mạnh Hoàng - chủ nhiệm CLB tâm sự: Mỗi chuyến đi là một lần chúng tôi được chia sẻ niềm động viên với bà con vùng khó khăn hy vọng để họ sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Đạo tràng Chân Tịnh tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức chuyến thiện nguyện tại xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị và đã trao 143 suất quà trị giá 130 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm – sự chia sẻ chan chứa tinh thần tương thân tương ái.

Đạo tràng Chân Tịnh trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, nhiều tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy ủng hộ 207 thùng mì tôm, 20 thùng quần áo mới với hơn 3.000 bộ, 9 táp nước lọc; Phòng khám Đa khoa Dung Châu gửi tặng 1 tấn gạo; gia đình ông Nguyễn Văn Thăng, phường Thanh Miếu hỗ trợ 2 tấn gạo... Những tấm lòng sẻ chia kịp thời này không chỉ góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết của cộng đồng.

Vai trò “cầu nối"nhân đạo

Hoạt động nhân đạo không chỉ là những phong trào nhất thời, mà đã trở thành một hệ thống kết nối vững chắc, có tổ chức, có chiến lược và không ngừng đổi mới. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động tối đa nguồn lực, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị công tác xã hội nhân đạo của tỉnh đạt gần 131 tỷ đồng, hỗ trợ trên 155.000 lượt đối tượng. Đặc biệt, trong Tháng Nhân đạo năm 2025, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai các hoạt động hỗ trợ trị giá trên 18,6 tỷ đồng, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình kết nối yêu thương... góp phần nâng tổng giá trị các lĩnh vực hoạt động công tác Hội toàn tỉnh năm 2025 đạt gần 143 tỷ đồng , trợ giúp gần 173.000 lượt người.

Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa được chú trọng và đã hỗ trợ kịp thời cho gần 15.000 lượt người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trị giá hơn 7,7 tỷ đồng. Riêng đợt mưa lũ nghiêm trọng trong những tháng giữa năm 2025 (bão số 10, 11), Tỉnh Hội đã khẩn trương kêu gọi, vận động nguồn lực, cùng các CLB tình nguyện viên thực hiện các chương trình cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh bạn như Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Tĩnh, tổng trị giá hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, Tỉnh hội hoàn thành dự án viện trợ trị giá trên 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão.

Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Để xứng đáng là “địa chỉ đỏ” của những tấm lòng nhân ái, Hội CTĐ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở và lợi ích của nhân dân. Các mô hình “Tết nhân ái”, “địa chỉ nhân đạo”, “hòm quỹ nhân đạo”, “Nồi cháo nghĩa tình”, “gian hàng 0 đồng”... được triển khai rộng rãi, trở thành cầu nối tiện lợi để người dân và các tổ chức dễ dàng chung tay đóng góp... Hội đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, giúp trên 11.000 lượt người được khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí...

Từ những tấm chăn gửi đến trẻ vùng khó khăn, chuyến xe cứu trợ ngược dòng lũ, hay những phần quà lặng lẽ trao tay người dân nơi vùng lũ, hay vùng khó khăn, tất cả đang hướng tới giá khơi dậy và nuôi dưỡng lòng nhân ái trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối – điều phối – dẫn dắt” trong hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hỗ trợ kịp thời và mạng lưới thiện nguyện ngày càng rộng khắp, góp phần mang hơi ấm cộng đồng đến người dân khi gặp khó khăn.

Linh Nguyễn