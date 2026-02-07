Trung tâm hành chính công cấp xã: Thân thiện, hiện đại và minh bạch

Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, các Trung tâm hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh đang từng bước đổi mới mạnh mẽ theo hướng thân thiện, hiện đại và minh bạch, tạo nên chuyển biến rõ nét, mang lại sự thuận tiện và niềm tin cho Nhân dân.

Tại phường Vĩnh Yên, Trung tâm hành chính công được bố trí tại khu vực có giao thông thuận lợi, không gian rộng rãi, khang trang, tạo điều kiện tốt nhất để người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Ngay từ khu vực cửa ra vào, các quy định về nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức được niêm yết công khai, giúp người dân dễ dàng theo dõi, đồng thời cũng là lời nhắc nhở thường xuyên đối với đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Mỗi ngày, trung tâm đón tiếp hàng chục lượt công dân đến giải quyết các thủ tục liên quan đến kinh tế, xã hội, đất đai, hộ tịch...

Thay vì phải tìm kiếm giấy tờ, biểu mẫu theo cách truyền thống, người dân nay có thể quét mã QR được niêm yết tại quầy để tải về các quy định, hướng dẫn thủ tục một cách đầy đủ, hệ thống và nhanh chóng.

Không chỉ hiện đại về cơ sở vật chất, mỗi cán bộ luôn sẵn sàng hướng dẫn, giải thích cặn kẽ để người dân hoàn thiện hồ sơ đúng quy định.

Nụ cười của mỗi công dân khi ra về chính là niềm vui, động lực để mỗi cán bộ tiếp tục làm tốt hơn công việc của mình.

Cùng với phường Vĩnh Yên, Trung tâm hành chính công xã Bình Xuyên cũng được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, trang bị hệ thống loa thông báo, máy lấy số thứ tự tự động, giúp việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục diễn ra khoa học, trật tự.

Đáng chú ý, tại đây luôn có một nhân viên của mạng viễn thông VNPT túc trực, sẵn sàng hỗ trợ về công nghệ thông tin, đảm bảo các hệ thống phần mềm, đường truyền hoạt động thông suốt.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số”, người cao tuổi khi đến trung tâm luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ cán bộ và nhân viên hỗ trợ.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện.

Sự đổi mới từ không gian làm việc, cách thức tiếp nhận hồ sơ đến thái độ phục vụ đã mang lại sự hài lòng rõ rệt cho người dân.

Lê Minh