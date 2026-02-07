Văn hóa - Xã hội
Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao 130 suất quà Tết tặng người dân hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 7/2, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng 130 suất quà Tết cho các gia đình và trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các xã Ngọc Sơn, Toàn Thắng, Mường Bi.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao 130 suất quà Tết tặng người dân hoàn cảnh khó khănBà Đinh Thị Thức - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao quà tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Ngọc Sơn.

Tại xã Ngọc Sơn, Hội đã trao 50 suất quà Tết, trị giá 60 triệu đồng tặng các gia đình và trẻ em hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho chính quyền xã nhằm chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao 130 suất quà Tết tặng người dân hoàn cảnh khó khănHội Nữ doanh nhân tỉnh trao quà tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Mường Bi.

Tại xã Toàn Thắng, Hội đã trao 80 suất quà với tổng kinh phí 45 triệu đồng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 60 hộ tại xã Toàn Thắng, 20 hộ tại xã Mường Bi.

Những phần quà mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và tấm lòng nhân ái của đội ngũ nữ doanh nhân với cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Nữ doanh nhân tỉnh mong muốn góp phần chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vơi bớt lo toan, thêm niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống, đón Xuân mới ấm áp, đủ đầy hơn.

Vân Anh


Đầm Băng - Khu dân cư tiêu biểu

Đầm Băng - Khu dân cư tiêu biểu
2026-02-07 15:56:00

baophutho.vn Với kinh tế ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, môi trường cảnh quan sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững, các chủ trương, chính...

