Đầm Băng - Khu dân cư tiêu biểu

Với kinh tế ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, môi trường cảnh quan sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững, các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong Nhân dân luôn được phát huy, xóm Đầm Băng (xã Ngọc Sơn) nhiều năm liền được công nhận là khu dân cư tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025.

Mía tím là cây trồng chủ lực mang lại cuộc sống khấm khá cho các hộ dân xóm Đầm Băng.

Thời điểm giáp Tết, đường đến xóm Đầm Băng nhộn nhịp bởi những xe hàng nối đuôi nhau vận chuyển mía tím về xuôi. Hầu hết diện tích mía ở đây đều đã được tư thương đặt mua tại ruộng. Ông Bùi Văn Dừng - một trong những hộ sở hữu diện tích mía tím lớn của xóm phấn khởi cho biết: Mấy năm nay, mía thương phẩm có giá cả, thị trường tiêu thụ ổn định. Đó là động lực để bà con nông dân trong xóm đầu tư sản xuất mía tím.

Hiện tại, xóm có tổng diện tích 65 ha mía cho thu hoạch hàng năm, trong đó có 5ha mía ép nước. Dự kiến vụ trồng mía mới 2026, các hộ gia đình mở rộng thêm 20ha. Ngoài mía tím là cây trồng chủ lực, bà con trong xóm chú trọng đa dạng vùng cây trồng hàng hóa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng cao, như: ngô, lạc, rau củ...

Các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản cũng được các hộ dân áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Bên cạnh đó, Nhân dân trên địa bàn quan tâm phát triển đàn gia súc, gia cầm để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, tăng thu nhập.

Theo ông Bùi Văn Thành, Trưởng xóm Đầm Băng, những năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận xóm đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Nhờ đó, Nhân dân trong khu dân cư (KDC) luôn đoàn kết, phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển toàn diện.

Hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hộ gia đình ông Bùi Văn Dừng chăn nuôi gà thương phẩm cho thu nhập gần 30 triệu đồng/lứa.

Xóm Đầm Băng có tổng số 117 hộ với 564 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 99%. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, một bộ phận làm nghề kinh doanh dịch vụ, lao động tự do. Năm 2025, xóm có thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng đồng/người. Trên địa bàn có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và điện an toàn, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường không có học sinh trong độ tuổi bỏ học, tình hình văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững.

Bình quân mỗi năm, xóm giảm được 4% hộ nghèo. Cộng đồng dân tộc thiểu số xóm Đầm Băng còn nhiệt tình tham gia, hưởng ứng xây xây dựng KDC xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh với việc thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm; đóng góp tiền và ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thôn liên xóm, nội đồng; thực hiện mô hình hố đốt rác thải quy mô hộ gia đình.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường được quan tâm thúc đẩy. Xóm duy trì hoạt động của 1 đội văn nghệ, 1 đội cồng chiêng, 2 đội bóng chuyền và 1 đội bóng đá. Chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đủ, đúng đối tượng và công khai dân chủ. Việc cưới, việc tang tổ chức đúng quy định hương ước của xóm. Trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, công tác khuyến học, khuyến tài được chăm lo. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi. KDC làm tốt công tác động viên con em trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công tác hậu phương quân đội.

Cộng đồng xóm Đầm Băng tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2025, xóm Đầm Băng có 107/117 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,4% và tiếp tục giữ vững danh hiệu KDC văn hóa. Trưởng xóm Bùi Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được là nhờ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Công tác từ thiện, nhân đạo, chăm sóc người có công, xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được Chi ủy Chi bộ quan tâm chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Bùi Minh