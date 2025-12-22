Tưng bừng Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch xứ “Thung Mây”

Từ ngày 20 - 21/12, Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch xã Vân Sơn được tổ chức mang đến không khí rộn rã, tưng bừng. Hàng chục ngàn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước đã lên xứ “Thung Mây” để khám phá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Đây cũng là “điểm hẹn” thường niên, hấp dẫn du khách; là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của điểm đến văn hóa, du lịch vùng cao.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch xã Vân Sơn được mở đầu bằng thanh âm trầm hùng của màn trình tấu chiêng Mường.

250 nghệ nhân đến từ các xóm, bản tham gia trình diễn tại lễ hội vùng cao.

Các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu thay lời chào mừng du khách đến với Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch xứ “Thung Mây”.

Trên sân khấu chính, các nghệ nhân bản trên, xóm dưới hội tụ, thi hát đối đáp dân ca Mường...

Đông đảo Nhân dân và du khách dự Ngày hội nghe hát Mường một cách say sưa.

Chứng kiến cuộc so tài đan lát giữa các nam nông dân.

Trận đấu đòi hỏi trí và lực diễn ra giữa các vận động viên ở hội thi đẩy gậy.

Trình diễn đánh mảng - môn thể thao dân tộc Mường độc đáo ở Ngày hội vùng cao Vân Sơn.

Người dân và du khách có những trải nghiệm trải nghiệm thú vị khi tham gia trò chơi dân gian đi cà kheo.

Cùng tham quan hội trại trưng bày và thưởng thức ẩm thực cỗ lá của dân tộc Mường.

Đây còn là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội địa phương.

Du khách tham quan, mua sắm tại “phiên chợ” nông sản địa phương độc đáo.

Bùi Minh