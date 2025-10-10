Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 11-10-2025

An sinh cho người cao tuổi

2025-10-13 13:44:00 baophutho.vn Nghị định số 176/2025/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực...

Lũ rút nhanh, miền Bắc còn 22 xã ngập

2025-10-13 11:38:00 Sáng nay, lũ sông Cầu, Thương, Cà Lồ đã xuống báo động hai, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội còn 22 xã bị ngập, độ sâu 0,3-0,1 m.

Điểm sáng trong công tác đoàn

2025-10-13 09:30:00 baophutho.vn Đoàn thanh niên xã Mường Vang vinh dự là đoàn xã, phường duy nhất, đại diện cho 148 đoàn xã, phường của tỉnh Phú Thọ được nhận Bằng khen của...

Thời tiết ngày 13/10: Mưa dông gia tăng ở nhiều nơi

2025-10-13 06:17:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/10, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động, mưa dông gia tăng ở khu vực Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ, các...

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh

2025-10-12 17:24:00 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp lần 2 với tổng kinh phí 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để ứng phó, khắc phục...

Thời tiết ngày 12/10: Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống chậm

2025-10-12 06:40:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, có...