Bảo quản trứng thế nào để giữ được chất dinh dưỡng tốt nhất?

Trứng là thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Biết cách bảo quản trứng không chỉ giúp giữ được vitamin, protein mà còn phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Trứng là một lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng. Ngoài việc cung cấp protein (đạm), trứng còn chứa vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ trứng, mọi người cần biết bảo quản, xử lý và chế biến trứng đúng cách.

1. Giá trị dinh dưỡng của trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp cơ thể duy trì cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng bền bỉ cho mọi hoạt động trong ngày.

Theo ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng (NRECI), trứng là một trong những thực phẩm có nhiều ưu điểm so với nhiều loại thực phẩm khác. Trứng rất giàu đạm, 1 quả trứng có chứa tới 6g đạm tương đương 1/3 lạng thịt bò, thịt lợn. Ngoài đạm ra, trứng rất giàu các loại vitamin A, D, E, canxi, sắt, kẽm. Nhìn chung hiếm có thực phẩm nào rẻ tiền lại chứa lượng dinh dưỡng dồi dào như trứng.

Bảo quản trứng ở nơi khô ráo, thoáng mát, tốt nhất là trong tủ lạnh.

Mặc dù là lựa chọn hoàn hảo cho một chế độ ăn cân bằng, trứng cũng chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol tương đối cao. Do đó, những người đang mắc bệnh lý tim mạch hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao cần lưu ý kiểm soát khẩu phần trứng trong tuần theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe.

2. Nguyên tắc bảo quản trứng sống an toàn

Cấu trúc vỏ xốp của trứng khiến chúng rất dễ bị hao hụt dinh dưỡng và nhiễm khuẩn nếu không được xử lý và bảo quản đúng cách. Chất lượng dinh dưỡng của trứng giảm dần theo thời gian và nhiệt độ môi trường. Để trứng luôn tươi ngon và an toàn, cần biết các nguyên tắc lưu trữ sau:

Môi trường bảo quản: Trứng cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tốt nhất là trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình thoái hóa của protein và ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn.

Cách ly với thực phẩm khác: Vỏ trứng có hàng ngàn lỗ li ti có thể hấp thụ mùi và vi khuẩn từ môi trường xung quanh. Tốt nhất nên sử dụng khay đựng trứng chuyên dụng trong tủ lạnh để giữ trứng tách biệt hoàn toàn với các loại thực phẩm sống hoặc chín khác.

Thời hạn sử dụng: Trứng tươi có hạn sử dụng tốt nhất trong khoảng 1 tháng nếu được bảo quản đúng cách. Tốt nhất nên sử dụng trứng trong khoảng thời gian này.

3. Đảm bảo vệ sinh an toàn khi chế biến trứng

Bề mặt vỏ trứng và ngay cả bên trong quả trứng đều có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella gây bệnh. Việc thực hành các biện pháp vệ sinh không chỉ bảo vệ dưỡng chất của trứng mà còn ngăn vi khuẩn lây lan sang bề mặt bếp, tay và các thực phẩm khác.

Loại bỏ trứng hỏng: Tuyệt đối tránh mua hoặc sử dụng những quả trứng có vỏ bị nứt, vỡ. Khi trứng bị nứt vỏ làm tăng nguy cơ bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào trong, làm biến chất các chất dinh dưỡng của trứng.

Vệ sinh tay và dụng cụ: Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước và ngay sau khi cầm vào trứng sống. Vệ sinh sạch sẽ mặt bàn bếp, bát đĩa và dụng cụ nấu nướng ngay sau khi tiếp xúc với trứng sống.

Thao tác cẩn thận: Khi đập trứng, hãy thao tác nhẹ nhàng, cẩn thận không làm chất lỏng từ quả trứng bắn dính vào các thực phẩm khác (đặc biệt là đồ ăn chín hoặc thực phẩm ăn liền).

4. Xử lý và bảo quản trứng sau khi chế biến

Đối với các món ăn có thành phần là trứng, nguyên tắc chung là nên ăn càng sớm càng tốt ngay sau khi chế biến.

Nếu chưa dùng ngay, bạn cần làm nguội món ăn nhanh chóng, đậy kín, cất vào tủ lạnh và bắt buộc phải tiêu thụ hết trong vòng 2 ngày. Một quả trứng luộc chín (dù đã bóc vỏ hay còn nguyên vỏ) cũng chỉ nên bảo quản tối đa 2 ngày trong tủ lạnh.

Nếu không sử dụng kịp, bạn có thể cấp đông trứng. Trứng luộc chín nguyên quả không thích hợp để đông lạnh vì lòng trắng sẽ bị dai và chảy nước, nhưng riêng lòng đỏ đã luộc chín thì hoàn toàn có thể cấp đông. Đối với trứng sống, không được để nguyên vỏ vào ngăn đá. Cách đúng là đập trứng ra bát, đánh đều cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng hòa quyện, sau đó đổ vào hộp đựng kín hoặc khay đá và cấp đông.

Nên ghi chú ngày tháng, số lượng lòng đỏ và chất bảo quản (muối hoặc đường) phía ngoài hộp để dễ dàng chế biến. Lòng đỏ và lòng trắng trứng sống đông lạnh được đến 12 tháng, trong khi các món ăn từ trứng đã nấu chín nên được rã đông và hâm nóng lại trong vòng 2 - 3 tháng.

