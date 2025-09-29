Bão số 10 gây mưa lớn và thiệt hại tại khu vực Hoà Bình

{title}
{publish}
{head}
Theo báo cáo của Sở NN&MT, do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn tỉnh có mưa to, đặc biệt khu vực Hoà Bình có mưa rất to. Điển hình lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 28/9 đến 17 giờ ngày 29/9 tại các trạm: Thuỷ điện suối Nhạp (xã Tân Pheo) 369.6mm, Lũng Vân (xã Vân Sơn) 364mm, Tân Pheo (xã Tân Pheo) 356mm, hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 355.8mm, Thủy điện So Lo (xã Tân Mai) 303.2mm, Đồng Bảng (xã Mai Châu) 268.6mm...
Nước sông Bôi dâng cao gây ngập khu vực ven sông tại xã Lạc Thuỷ.
Mực nước trên các sông lúc 17 giờ ngày 29/9 dâng cao: Sông Bôi tại trạm Hưng Thi trên báo động 3 là 0,05m; sông Bùi tại trạm Lâm Sơn trên báo động 1 là 0,84m; sông Bứa tại trạm Thanh Sơn trên báo động 2 là 1,1m...
Mưa bão đã làm 20 nhà dân bị tốc mái, ngập, sạt lở đất tràn vào. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, UBND các xã, phường đã sơ tán 370 hộ dân với 1.461 nhân khẩu đến nơi an toàn. Với sự chủ động, quyết liệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người.
Mưa lũ làm nhiều ngầm bị tràn.
Tuy nhiên, mưa bão đã gây thiệt hại 191.1ha lúa và hoa màu; vỡ một đoạn mương dài khoảng 15m. Về giao thông, có 31 điểm bị sạt lở đất, đá trên các tuyến đường với khối lượng khoảng 4.275m3, ảnh hưởng đến giao thông; nhiều ngầm bị tràn, nước chảy siết chưa thể lưu thông.
Mưa bão cũng đã làm 2 cột điện bị đổ, đứt đường dây 0,4kV và ảnh hưởng đến một số công trình trạm y tế, trường học, nhà văn hoá khu dân cư...
Nhiều diện tích lua chuẩn bị gặt bị ảnh hưởng.
Để ứng phó và khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ sạt lở cao, tổ chức canh gác tại các ngầm tràn chảy siết. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản. Yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện thuỷ tạm dừng hoạt động và di chuyển đến nơi an toàn.
Cẩm Lệ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng...
baophutho.vn Liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản; đầu tư công nghệ hiện đại và mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số... là hướng đi giúp Công ty...
baophutho.vn Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là công nhân,...
baophutho.vn Không ai muốn sống trong một xã hội mà thật – giả lẫn lộn, thế nhưng thời gian qua, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, mỳ chính, hạt...
baophutho.vn Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tham gia ngày càng...
baophutho.vn Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, trên địa bàn các xã ven sông Lô như Đoan Hùng, Chân Mộng, Phú Mỹ......
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cao Dương, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã có mưa rất to đã gây thiệt hại về tài sản của người...