Bão số 10 gây mưa lớn và thiệt hại tại khu vực Hoà Bình

Theo báo cáo của Sở NN&MT, do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn tỉnh có mưa to, đặc biệt khu vực Hoà Bình có mưa rất to. Điển hình lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 28/9 đến 17 giờ ngày 29/9 tại các trạm: Thuỷ điện suối Nhạp (xã Tân Pheo) 369.6mm, Lũng Vân (xã Vân Sơn) 364mm, Tân Pheo (xã Tân Pheo) 356mm, hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 355.8mm, Thủy điện So Lo (xã Tân Mai) 303.2mm, Đồng Bảng (xã Mai Châu) 268.6mm...

Nước sông Bôi dâng cao gây ngập khu vực ven sông tại xã Lạc Thuỷ.

Mực nước trên các sông lúc 17 giờ ngày 29/9 dâng cao: Sông Bôi tại trạm Hưng Thi trên báo động 3 là 0,05m; sông Bùi tại trạm Lâm Sơn trên báo động 1 là 0,84m; sông Bứa tại trạm Thanh Sơn trên báo động 2 là 1,1m...

Mưa bão đã làm 20 nhà dân bị tốc mái, ngập, sạt lở đất tràn vào. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, UBND các xã, phường đã sơ tán 370 hộ dân với 1.461 nhân khẩu đến nơi an toàn. Với sự chủ động, quyết liệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người.

Mưa lũ làm nhiều ngầm bị tràn.

Tuy nhiên, mưa bão đã gây thiệt hại 191.1ha lúa và hoa màu; vỡ một đoạn mương dài khoảng 15m. Về giao thông, có 31 điểm bị sạt lở đất, đá trên các tuyến đường với khối lượng khoảng 4.275m3, ảnh hưởng đến giao thông; nhiều ngầm bị tràn, nước chảy siết chưa thể lưu thông.

Mưa bão cũng đã làm 2 cột điện bị đổ, đứt đường dây 0,4kV và ảnh hưởng đến một số công trình trạm y tế, trường học, nhà văn hoá khu dân cư...

Nhiều diện tích lua chuẩn bị gặt bị ảnh hưởng.

Để ứng phó và khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ sạt lở cao, tổ chức canh gác tại các ngầm tràn chảy siết. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản. Yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện thuỷ tạm dừng hoạt động và di chuyển đến nơi an toàn.

Cẩm Lệ