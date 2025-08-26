Bão số 5 gây mưa lũ lớn ở Phú Thọ: 1 người bị thương, nhiều công trình hư hại

Theo thông tin nhanh từ ông Nguyễn Hùng Sơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, đến 7h00 sáng ngày 26/8/2025, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế KAJIKI). Công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả đang được các cấp, ngành và địa phương khẩn trương triển khai.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ.

Mưa lớn trên diện rộng

Trong khoảng thời gian từ 19h00 ngày 24/8 đến 7h00 ngày 26/8/2025, hoàn lưu bão số 5 đã gây mưa to đến rất to tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức rất cao như ở Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) 270,4mm; An Bình (xã An Bình) 262,0mm; hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 261,4mm; Đồng Bảng (xã Mai Châu) 249,0mm; Nam Phong (xã Mường Thàng) 241,0mm; Ngọc Sơn 237,4mm; hồ Trọng (xã Mường Bi) 227,2mm; Đoàn Kết (xã Yên Trị) 225,4mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 222,2mm; Xuân Đài 2 (xã Xuân Đài) 215,8mm... Các trạm khác trong tỉnh ghi nhận lượng mưa từ 30-200mm.

Các lực lượng được huy động để hỗ trợ 42 hộ dân xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ di dời đến nơi tránh trú an toàn trước nguy cơ sạt lở đất.

Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên một số sông chính dâng cao. Cụ thể: sông Bôi tại trạm Hưng Thi đạt +12,47m, cao hơn báo động II là 1,47m; sông Bùi tại trạm Lâm Sơn đạt +22,15m, cao hơn báo động I là 0,65m; sông Bứa tại trạm Thanh Sơn đạt +23,88m, cao hơn báo động I là 0,88m. Các sông khác hiện vẫn ở dưới mức báo động I nhưng diễn biến còn phức tạp.

Trước tình hình bão và mưa lũ, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 338-CV/TU ngày 24/8/2025 triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về ứng phó với cơn bão số 5. UBND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản khẩn như: số 3078/UBND-NNMT ngày 25/8; số 2945/UBND-NNMT ngày 22/8; số 3003/UBND-NNMT ngày 24/8, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn đã gây sạt lở đất trên nhiều tuyến đường giao thông ở các địa phương (ảnh: một khối lượng lớn đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông tại xóm Đào, xã Lạc Sơn).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã phát lệnh báo động 5 lần đối với mực nước trên các sông Bùi, Bôi, Bứa vượt báo động I, II; đồng thời chỉ đạo lực lượng tại cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại và thường xuyên truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết để các địa phương chủ động phương án ứng phó.

Nhiều công trình hạ tầng bị hư hại

Theo Báo cáo tổng hợp nhanh từ các địa phương, đến sáng 26/8/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều thiệt hại: Trong đó, Thiệt hại về người có 1 người bị thương là bà Lê Thị Diện (SN 1971, khu Phú Cường, xã Sơn Lương) trong lúc tránh trú mưa bão tại nhà văn hóa đã bị tấm tôn văng trúng đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, sau đó chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tuyến đường Quốc lộ 15C đoạn qua xóm Sài Khao xã Mai Hạ bị nước lũ làm sụt, gãy.

Thiệt hại về nhà ở có 52 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Trong đó, xã Sơn Lương có 28 nhà bị tốc mái, 1 hộ bị đổ tường rào; xã Xuân Viên có 15 nhà bị tốc mái; xã Hạ Hòa 2 nhà bị sập mái tôn do cây đổ; xã Đào Xá 2 nhà tốc mái, 1 nhà nứt tường, bay ngói; xã Tam Nông 2 nhà tốc mái; xã Vân Sơn và xã Tu Vũ mỗi xã 1 nhà bị hư hỏng. 181 hộ dân với khoảng 647 nhân khẩu ở các khu vực nguy cơ cao đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Cao Phong đến hỗ trợ các hộ dân ở xóm Nhõi Trong di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Nông, lâm nghiệp: Hàng chục hecta lúa, ngô, sắn và hoa màu bị ngập, gãy đổ. Điển hình: xã Chí Đám có 4ha lúa bị ngập, 1,5ha ngô bị gãy; xã Xuân Viên 360m2 lúa và 1ha ngô gãy đổ; xã Đào Xá thiệt hại gần 0,3ha sắn, 0,47ha ngô cùng hàng chục cây ăn quả; xã Tam Nông gãy đổ hàng chục sào chuối, hoa màu khác.

Về giao thông: Xã Chí Đám sạt lở mái taluy đường nông thôn khu Hùng Quan với khối lượng khoảng 15m3; tại xã Đào Xá, tuyến đường nối khu 1 (xã Tân Phương cũ) với khu 5 (thị trấn Thanh Thủy cũ) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường gây ách tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm nguy hiểm để cảnh báo, hướng dẫn người dân.

Ngoài ra, ở xã Hạ Hòa, 4 cột điện bị đổ, 9 hộ dân bị sạt lở đất khoảng 2.600m3. Một số công trình công cộng bị ảnh hưởng: trường THCS Thạch Đồng (xã Đào Xá) vỡ cửa kính, rơi biển hiệu; 2 nhà văn hóa ở xã Sơn Lương tốc mái; trường Mầm non Hùng Quan (xã Chí Đám) bị hư hỏng mái tôn do cây gãy đổ. Một số hộ dân ở xã Tu Vũ bị cháy thiết bị điện do chập hệ thống.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Tường kè chắn của một hộ dân xóm Đổn, xã Nhân Nghĩa bị đổ ra đường giao thông.

Ngay sau khi mưa lũ gây ảnh hưởng, các lực lượng chức năng tại Phú Thọ đã được huy động xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả. Ưu tiên trước mắt là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, di dời hộ ở vùng nguy hiểm, khắc phục sự cố điện, giao thông, trường học, đồng thời thống kê, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Hùng Sơn cho biết thêm: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì thông tin cảnh báo, đảm bảo thông suốt giữa tỉnh và các huyện, xã, phường. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục, không để thiệt hại lan rộng.

Mạnh Hùng