Bão số 5 mạnh cấp 13, giật cấp 15: Cảnh báo nguy hiểm từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Vào 7 giờ sáng 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 5 mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, lúc 7 giờ ngày 25/8, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 160 km, cách Hà Tĩnh khoảng 140 km về phía Đông; Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15; và còn có thể mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

7 giờ ngày 26/8, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15-20km/h và suy yến dần trên khu vực Thượng Lào; Cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp.Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu cao 3,3-3,8m, tại Ba Lạt cao 1,7–2,1m, tại Sầm Sơn cao 3,2–3,7m tại Hòn Ngư cao 3,2–3,6m, tại Cửa Nhượng cao 2,2–2,6m.. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Nguồn vov.vn