Bão số 5 tiến sát đất liền, gió giật cấp 16 nguy hiểm

Lúc 11 giờ ngày 25/8, bão số 5 còn cách Nghệ An khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 80km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 13 - 14, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 lúc 11 giờ ngày 25/8/2025.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Mai Văn Khiêm nhận định, đến 14 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo đến 22 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ về phía khu vực Trung Lào sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão 8 - 10 m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 - 5 m; biển động mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - phía Bắc Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1 - 1,8 m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8 - 2,3 m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7 - 4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4 m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2 - 2,6 m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25/8.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ sáng 25/8 khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; khu vực phía Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16; khu vực phía Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10.

Từ trưa 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Từ trưa 25 - 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 25/8, TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ trưa 25 - 26/8, khu vực TP Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

