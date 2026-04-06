Bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng - Trách nhiệm và bản lĩnh của mỗi cán bộ, đảng viên

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành “mặt trận” không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt. Nơi thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt và phức tạp. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là nhiệm vụ của riêng các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành sứ mệnh tự thân, cấp bách của mỗi cán bộ, đảng viên.

Sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok...) đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, đây cũng là nơi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng triệt để sử dụng tính năng ẩn danh, lan tỏa nhanh để phát tán các quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Các thủ đoạn thường thấy là: Xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như tham nhũng, chủ quyền biển đảo hay công tác nhân sự để kích động lòng dân. Mục tiêu cuối cùng của chúng là làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong cuộc chiến này, cán bộ, đảng viên giữ vai trò là những “chiến sĩ” tiền phong trên mặt trận tư tưởng. Theo đó, mỗi đảng viên với kiến thức chính trị vững vàng phải là một “bộ lọc” thông tin cho gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

Thực tế cho thấy, trước những thông tin trái chiều, sự im lặng của cán bộ, đảng viên đôi khi đồng nghĩa với việc vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch. Ngược lại, những chia sẻ tích cực, lập luận thuyết phục, đúng đắn sẽ giúp định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật mà còn thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; đồng thời chủ động sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực.

Để đấu tranh hiệu quả, việc nhận diện thông tin xấu, độc là yêu cầu quan trọng. Cán bộ, đảng viên cần rèn luyện kỹ năng phân tích, chọn lọc thông tin; cảnh giác với các trang mạng có nội dung phiến diện, thiếu kiểm chứng, các tài khoản ẩn danh, thường xuyên đăng tải thông tin giật gân, kích động cảm xúc tiêu cực.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, lực lượng cán bộ báo chí và các nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Một thủ đoạn phổ biến là cắt xén thông tin, sử dụng hình ảnh cũ để gán ghép vào sự kiện mới, hoặc lấy sai sót cá nhân để quy chụp, phủ nhận bản chất của cả hệ thống.

Cuộc đấu tranh trên không gian mạng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Chỉ khi nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, mới có đủ cơ sở để phản bác các luận điệu sai trái một cách thuyết phục, khoa học.

Đồng thời cán bộ, đảng viên cần chủ động chia sẻ các tấm gương người tốt việc tốt, các thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Khi thông tin tích cực phủ kín không gian mạng, thông tin xấu độc sẽ tự khắc bị đẩy lùi.

Trong quá trình tham gia trao đổi trên mạng xã hội, cần giữ thái độ bình tĩnh, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, ứng xử văn minh; tránh tranh cãi cực đoan, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín của người đảng viên. Đồng thời, tích cực sử dụng các công cụ kỹ thuật để báo cáo, ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng vào sinh hoạt thường kỳ; tăng cường kết nối, phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị nhằm tạo thành “thế trận” vững chắc trên không gian mạng, kịp thời ứng phó với các đợt tấn công thông tin từ các thế lực thù địch.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và đầy thách thức. Kết quả của cuộc đấu tranh này phụ thuộc lớn vào sự tỉnh táo, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Mỗi tài khoản mạng xã hội cần trở thành một “pháo đài” tư tưởng, mỗi thông tin chia sẻ phải mang tính định hướng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Minh Tự