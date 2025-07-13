Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ ra mắt 2 sản phẩm mới và trao xe đạp cho các em học sinh hiếu học

Ngày 13/7, Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ năm 2025” cho học sinh hiếu học trên địa bàn tỉnh và tổ chức lễ ra mắt 2 sản phẩm mới là “An Tâm Hoạch Định” và “An Khang Như Ý”. Chương trình có sự tham dự của hơn 400 khách hàng, học sinh và đại diện các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ và Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ trao 30 xe đạp cho học sinh hiếu học trên địa bàn tỉnh

“Quỹ xe đạp chở ước mơ” là chương trình an sinh giáo dục được Bảo Việt Nhân thọ triển khai đến nay là 20 năm, nhằm góp phần chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ - là tương lai của đất nước. Tính đến hết năm 2024, Bảo Việt Nhân thọ đã trao tặng hơn 30.000 chiếc xe đạp và học bổng cho các trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, “Quỹ xe đạp chở ước mơ” tiếp tục trao tặng 5.000 chiếc xe đạp và nhiều phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước, giúp các em có thêm động lực tiếp tục đến trường và theo đuổi những ước mơ.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ và Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ trao quà tri ân khách hàng thân thiết

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ trao số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Oanh ở phường Việt Trì không may mắc bệnh hiểm nghèo

Tại chương trình, Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ đã trao 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn tỉnh và ra mắt 2 sản phẩm mới là sản phẩm “An Tâm Hoạch Định” và sản phẩm “An Khang Như Ý”. Đồng thời thực hiện chi trả số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Oanh ở phường Việt Trì không may mắc bệnh hiểm nghèo và trao quà tri ân khách hàng thân thiết đã đồng hành, ủng hộ cùng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Phú Thọ thời gian qua.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ và các đại biểu bấm nút ra mắt 2 sản phẩm mới

Bảo Việt Nhân Thọ Phú Thọ mong muốn thông qua các hoạt động này, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Thúy Hằng