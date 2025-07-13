Bắt giữ đối tượng trộm tiền công đức tại các cơ sở thờ tự

Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 1 đối tượng có tiền án, tiền sự, chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự. Đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm tiền công đức tại các đình, chùa trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng mô tả lại quá trình hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản

Theo thông tin từ Công an xã Hội Thịnh, vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 5/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn đang trèo qua tường tại khu vực Trung tâm Văn hóa làng Vân Hội, thuộc thôn Vân Giữa, xã Hội Thịnh. Kịp thời kiểm tra, tổ công tác xác định đối tượng là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1991, trú tại thôn Bảo Ninh, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Tiến khai nhận vừa đột nhập Đền Vân Hội để trộm số tiền 145.000 đồng tiền công đức và đang trên đường trèo tường tẩu thoát thì bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ đầy đủ tang vật và phương tiện liên quan đến vụ trộm.

Vật chứng thu giữ khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã thực hiện hơn 10 vụ trộm tại các cơ sở thờ tự ở nhiều địa phương như: huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội).

Trung tá Vũ Như Ngọc Tân, Phó Trưởng Công an xã Hội Thịnh cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn Tiến là người có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hoạt động rất tinh vi, thường xuyên lợi dụng đêm khuya, địa bàn vắng vẻ để đột nhập các cơ sở thờ tự. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương".

Địa điểm lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến đang trèo qua tường tại khu vực Trung tâm Văn hóa làng Vân Hội

Đây là hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có dấu hiệu tái phạm nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung. Hiện tại, Công an xã Hội Thịnh đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, truy thu tài sản bị chiếm đoạt và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Thắng