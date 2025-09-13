Quốc phòng - An ninh
Bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an

Ngày 12/9, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

