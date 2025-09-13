Bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.
Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an
Ngày 12/9, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lê Bích Phượng
baophutho.vn Ngày 13/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND phường Việt Trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) –...
baophutho.vn Ngày 12/9, Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá thành công một điểm đánh bạc trái phép trên địa bàn, góp...
baophutho.vn Ngày 12/9, tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam, xã Cẩm Khê, Ban Chỉ đạo diễn tập PCCC và CNCH cấp tỉnh đã tổ chức hợp luyện phương án chữa cháy và...
baophutho.vn Sau sáp nhập, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 15 có 13 xã thuộc địa bàn kiểm sát. Địa bàn phụ trách rộng, giao thông chia cắt gây khó...
baophutho.vn Ngày 10/9, Tòa án nhân dân khu vực 17 tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trại Tạm giam số 3 Công an tỉnh tổ chức 2 phiên tòa hình sự sơ thẩm bằng hình...
baophutho.vn Ngày 11/9, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3), Hội đồng xét xử phúc thẩm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Anh Đức (SN 1988), trú tại xã...
baophutho.vn Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh...