Bật mí những thông tin hấp dẫn về chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Chiều 1/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Quang cảnh buổi lễ công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cùng hòa nhịp con tim dưới lá cờ đỏ sao vàng

Tham dự buổi lễ công bố chương trình, có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Đoàn Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Sự kiện cũng có sự tham gia của Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc âm nhạc chương trình Nguyễn Hữu Vượng, nhạc sĩ Văn Thao - con trai của nhạc sĩ Văn Cao, ca sĩ Tùng Dương... Cùng dự, còn có các cựu chiến binh, đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định: “Tổ quốc trong tim” là một bản giao hưởng của lòng yêu nước, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa nhịp dưới lá cờ đỏ sao vàng.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ, chương trình mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai.

"Với thông điệp: Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người, chương trình mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai. Đây là món quà nghệ thuật hoàn toàn miễn phí dành tặng nhân dân, khẳng định vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong việc kiến tạo không gian văn hóa, tinh thần có sức lan tỏa sâu rộng", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Gần một năm trước, khi trao đổi với Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí về một chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn sẽ xây dựng một chương trình nghệ thuật được phủ kín sắc đỏ từ sân khấu tới khán đài, với khoảng 50 nghìn người sẽ cùng hát Quốc ca trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã ngay lập tức bắt tay xây dựng kịch bản để hiện thực hóa ý tưởng độc đáo này. Sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng. Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Theo Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí, “Tổ quốc trong tim” sẽ tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.

"Đến chương trình, khán giả sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc bất hủ, thắp sáng ánh đèn flash biến sân vận động thành biển ánh sáng lung linh. Mỗi người không chỉ là khán giả, mà là một phần của chương trình, một nhịp đập trong trái tim Tổ quốc", ông Trí cho hay.

Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí thông tin về các màn trình diễn tại chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.

Với bài hát “Tiến quân ca”, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, ca khúc đã được phối khí có tinh thần độc bản nhưng vẫn hòa chung với giọng hát của tất cả mọi người. Tại các fanzone ở sân vận động sẽ gắn nhiều micro để tạo nên hiệu ứng đặc biệt khi tất cả hòa chung giọng hát trong “Tiến quân ca”. Tiết mục này, cũng có sự tham dự của chiến sĩ Sư đoàn 1 trên sân khấu.

Bên cạnh đó, vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Ban tổ chức khuyến khích khán giả cầm vé, hát vang Quốc ca và phủ đỏ sân Mỹ Đình với áo cờ đỏ sao vàng.

Nhạc sĩ Văn Thao bày tỏ sự xúc động khi ca khúc “Tiến quân ca” của cha ông - cố nhạc sĩ Văn Cao sẽ vang lên trong chương trình.

Nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, bày tỏ sự xúc động khi biết thông tin Báo Nhân Dân sẽ tổ chức chương trình “Tổ quốc trong tim” và tôn vinh ca khúc “Tiến Quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao.

"Với tôi, Báo Nhân Dân là tờ báo đứng đầu trong tổ chức các sự kiện lịch sử của đất nước. Tôi nhớ, lần đầu tiên ca khúc “Tiến quân ca” được thể hiện tại Quảng trường Nhà hát Lớn, khi hàng vạn người dân Thủ đô cùng hát vang ca khúc này, cha tôi đã xúc động và dâng trào nước mắt. Cha đã nói rằng, bài hát này không còn thuộc về ông nữa mà đã thuộc về nhân dân. Cha cũng căn dặn, khi nào có điều kiện, con hãy tặng lại ca khúc cho Nhà nước, tặng cho nhân dân", nhạc sĩ Văn Thao xúc động nói.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức như một món quà gửi tới nhân dân. Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.

Âm nhạc kết nối cảm xúc

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình “Tổ quốc trong tim” là khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát vang Quốc ca.

Âm nhạc là điểm đặc sắc của chương trình. Với tư duy âm nhạc đầy sáng tạo, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng không chỉ phối khí, anh “tái sinh” những ca khúc bất hủ bằng cảm quan đương đại, giúp thế hệ trẻ lắng nghe và rung động theo cách của thời đại mình. Những giai điệu quốc dân như: Lên đàng, Đường lên phía trước... được “nhào nặn” dưới bàn tay của anh, hứa hẹn sẽ mở ra một không gian cảm xúc mới mẻ, sâu lắng và đầy tự hào.

Chia sẻ sâu hơn về những màn trình diễn độc đáo trong chương trình, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiết lộ, toàn bộ phần công nghệ, âm thanh, ánh sáng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn concert quốc tế. Đây không chỉ là sân khấu mà còn mang đến những trải nghiệm về thị giác, dùng âm nhạc để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V.

"Ê-kíp không chỉ tạo một chương trình hòa nhạc quốc gia mà nơi đó kết hợp tinh tế, khéo léo các ca khúc đi cùng năm tháng với bản phối mới. Mỗi tiết mục là một lát cắt lịch sử nhưng được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu concert", ông Trí nói thêm.

Điểm nhấn đặc biệt khác của “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ là những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Mang trong mình những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật này.

Concert đặc biệt sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội, cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam. Xuyên suốt chương trình sẽ là những tiết mục song ca giữa nghệ sĩ gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ. Đây không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia biểu diễn tại chương trình “Tổ quốc trong tim”.

Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đêm diễn “Tổ quốc trong tim”, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình đặc biệt này và sẽ thể hiện 5 bài hát.

“Cùng ê-kíp sản xuất, tôi mong muốn đóng góp giọng hát của mình để tạo nên một chương trình nghệ thuật ấn tượng, gợi lại giây phút huy hoàng nhất, để khán giả cảm nhận được tinh thần bất khuất, quật cường của cha ông ta”, ca sĩ Tùng Dương giãi bày.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như: Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc. Qua đó, đồng hành cùng âm nhạc và nghệ thuật để tạo nên một concert quốc gia đầy cảm xúc tại sân vận động Mỹ Đình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi buổi lễ kết thúc.

Cuối chương trình sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút, từ 22 giờ đến 22 giờ 8 phút, ngày 10/8 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn ánh sáng này sẽ khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.

Ban Tổ chức cho biết, ngay sau khi mở cổng đăng ký vé cho nhân dân miễn phí, chỉ trong vòng 9 phút, có khoảng 3 triệu lượt quét đã khiến cổng đăng ký vé bị “sập”. Có khoảng 20 nghìn người đã đăng ký thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ nhận vé trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ ngày 2-3/8. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cũng dành một lượng vé lớn cho các lực lượng quân đội, công an, sinh viên, đơn vị báo chí...

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng vé cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao, đại diện Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, Hội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank).

