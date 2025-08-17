Quốc phòng - An ninh
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo thông tin từ Công an xã Đại Đồng, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 16/8/2025, Tổ công tác của Công an xã Đại Đồng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên quốc lộ 12B thuộc địa phận Xóm Hổ 1, xã Đại Đồng. Quá trình tuần tra, Tổ công tác phát hiện Bùi Văn Hùng, sinh năm 2001, trú tại Phố Re, xã Đại Đồng, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave Alpha màu đen bạc, biển kiểm soát 28N1-397.92 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu dừng xe, sau đó mời người chứng kiến đến để tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Bùi Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trong lòng bàn tay trái của Bùi Văn Hùng đang cầm 3 túi nilon bên trong mỗi túi đều chứa các chất tinh thể màu trắng. Qua làm việc ban đầu, Bùi Văn Hùng khai nhận 3 túi nilon bên trong mỗi túi đều chứa các chất tinh thể màu trắng là ma tuý đá, loại Methamphetamine tàng trữ nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với Bùi Văn Hùng và niêm phong vật chứng để tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

