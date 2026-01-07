Bcons Newsky Thuận An - giá bán, chính sách ưu đãi mới nhất

Bcons NewSky được ví như “bầu trời mới” của Tập đoàn Bcons không chỉ bởi tên gọi, mà còn bởi ý nghĩa mở ra một tầm nhìn rộng lớn hơn trong chiến lược phát triển. Bcons NewSky là dự án đầu tiên được Bcons tại khu vực này, khẳng định bước tiến chiến lược của Tập đoàn trong việc mở rộng quy hoạch, tiếp cận những thị trường tiềm năng và kiến tạo nên các không gian sống ngày càng hoàn thiện hơn.

BCONS NEWSKY LÁI THIÊU

Bcons NewSky là căn hộ cao cấp tiếp theo của Tập đoàn Bcons triển khai tại mặt tiền đường Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh. Dự án Bcons NewSky có quy mô gần 2ha gồm 3 block, cung cấp hơn 1.696 căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ ra thị trường. Căn hộ Bcons NewSky là dự án tâm huyết của Chủ đầu tư Bcons, được kỳ vọng sẽ trở thành tòa nhà nổi bật, đáng sống nhất khu vực, mang lại cuộc sống an cư lạc nghiệp cho nhiều khách hàng với mức giá vừa túi tiền.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky Phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

Bcons NewSky sở hữu vị trí kim cương tại Mặt tiền Đại lộ Bình Dương Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh giá bán dự kiến chỉ từ 1.8 tỷ/căn 1PN+, chính sách ưu đãi booking tốt nhất đợt đầu.

Bcons New Sky được chủ đầu tư chú trọng thiết kế, tích hợp chuỗi tiện ích dịch vụ đa dạng nhằm mang lại những trải nghiệm sống tiện nghi cho cộng đồng dân cư. Ấn tượng với thiết kế trang nhã và phù hợp với lối sống hiện đại, căn hộ Bcons NewSky sẽ khiến bạn ngỡ ngàng, thực sự đắm chìm trong không sống lý tưởng, mãn nhãn với sắc màu tinh tế.

TỔNG QUAN DỰ ÁN BCONS NEWSKY

Sở hữu hàng loạt lợi thế độc tôn, Bcons New Sky là dự án thu hút sự quan tâm của người mua nhà và giới đầu tư nhờ sở hữu bộ ba lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. vị trí vàng mặt tiền quốc lộ 13 trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM và Bình Dương, Bcons New Sky Bình Dương không chỉ là nơi an cư tuyệt vời mà còn mang đến cơ hội đầu tư bất động sản với tiềm năng sinh lời lớn.

Tên dự án: Bcons New Sky

Vị trí: Mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Tập đoàn Bcons

Tổng diện tích: ~ 1.8 ha

Mật độ xây dựng: ~ 38%

Quy mô: 3 tháp căn hộ cao 35 – 31 tầng, 2 tầng hầm

Số lượng sản phẩm:1.656 căn hộ cao cấp & Shophouse

Căn hộ 1PN+ (50m2),



Căn hộ2PN (60-70m2),



Căn hộ 3PN (85m2)

Tiện ích: Sảnh đón cao cấp, công viên, trung tâm thương mại, nhà hàng, GYM, spa, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời,..

Pháp lý Quy hoạch 1/500, Giấy phép xây dựng

Sở hữu Lâu dài (người Việt Nam), 50 năm (người nước ngoài)

Thời gian khởi công: Quý 4/2025

Thời gian bàn giao: Dự kiến Quý 1/2028

CHỦ ĐẦU TƯ BCONS NEWSKY

Bcons NewSky có tên pháp lý Khu căn hộ chung cư Điểm đến mới The New Point do Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế làm chủ đầu tư. Đây là thành viên của Bcons Group có trụ sở đặt tại 176/1 – 176/3 Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi lựa chọn một dự án bất động sản hình thành trong tương lai, uy tín và năng lực của chủ đầu tư là yếu tố quan trọng nhất. Với thương hiệu Bcons, khách hàng đã có một sự bảo chứng vững chắc cho quyết định của mình. Xuất thân từ một đơn vị chuyên về tư vấn thiết kế và xây dựng, Bcons sở hữu nền tảng vững chắc về kỹ thuật và chất lượng công trình. Khi chuyển hướng sang phát triển dự án, Bcons đã xác định một triết lý kinh doanh rõ ràng: “Khác biệt ở chữ Tín”.

Triết lý này được cụ thể hóa qua 3 cam kết vàng đã được thị trường kiểm chứng:

Pháp lý minh bạch: Tất cả các dự án của Bcons đều được công khai đầy đủ hồ sơ pháp lý, từ giấy phép xây dựng đến sổ hồng. Đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Bcons.

Tiến độ chuẩn xác: Bcons nổi tiếng trên thị trường với việc luôn bàn giao nhà đúng, thậm chí sớm hơn cam kết. Năng lực thi công của Bcons Group giúp họ chủ động hoàn toàn về tiến độ.

Chất lượng đảm bảo: Với kinh nghiệm xây dựng, Bcons kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu thiết kế đến thi công, mang lại sản phẩm bền vững theo thời gian với mức giá hợp lý nhất.

Thành phố Dĩ An cũ được xem như “đại bản doanh” của Bcons, với 16 dự án nhà ở đã và đang được triển khai,... thể hiện sự uy tín, năng lực và trách nhiệm của Bcons trong 12 năm hình thành và phát triển. Các dự án do Bcons đầu tư đảm bảo minh bạch về pháp lý, chuẩn chỉnh về tiến độ, đặc biệt giá bán dễ tiếp cận phục vụ đúng nhu cầu ở thực mà thị trường đang cần.

VỊ TRÍ DỰ ÁN BCONS NEWSKY

Dự án Bcons New Sky có vị trí nằm trên trục Quốc lộ 13, Phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh. Bcons NewSky nằm trên trục đường được mệnh danh là “xương sống” của tỉnh. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ TP.HCM qua Bình Dương, Bình Phước và lên Tây Nguyên.

Vị trí căn hộ Bcons New Sky nằm toạ lạc trên mặt tiền đường Quốc lộ 13 trục giao thương huyết mạch và lớn nhất kết nối các tỉnh thành kinh tế trong điểm của phía Nam. Quốc lộ 13 được ví như ” con đường tơ lụa” của khu vực phía Đông, là cửa ngõ kết nối thẳng tới trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự án Bcons New Sky còn nằm ở vị trí lõi trung tâm của Thành phố Thuận An cũ, thuộc khu dân cư giàu có – sầm uất – nhiều tiềm năng phát triển.

Đặc biệt, dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 13 lên 8 làn xe đang được triển khai mạnh mẽ sẽ là cú hích hạ tầng cực lớn, không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn làm gia tăng giá trị bất động sản tại đây lên một tầm cao mới.

TIỆN ÍCH BCONS NEW SKY

Căn Hộ Bcons NewSky không chỉ sở hữu vị trí vàng, dự án Bcons NewSky còn được chủ đầu tư mạnh tay trang bị một hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, được thiết kế theo xu hướng sống xanh và thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Nhằm mang đến những trải nghiệm sống khác biệt, phần lớn các tiện ích đẳng cấp của Bcons NewSky sẽ được bố trí trên tầng cao, giúp cư dân vừa thư giãn vừa tận hưởng tầm nhìn panorama đắt giá.

TIỆN ÍCH NỘI KHU BCONS NEW SKY

Tiện ích nội khu Bcons New Sky được chủ đầu tư trang bị đa dạng – vượt trội, hướng tới một không gian sống nghỉ dưỡng & thư giãn. Tại nội khu, dự án được triển khai các hạng mục tiện ích nổi bật như:

Hồ bơi vô cực: Thiết kế tràn bờ với tầm nhìn bao quát thành phố, là nơi thư giãn lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sky Garden & Vườn dạo bộ trên không: Những ốc đảo xanh mát giữa tầng không, mang lại không gian yên tĩnh để đọc sách, thiền định hoặc trò chuyện.

Khu BBQ và tiệc ngoài trời: Được trang bị đầy đủ tiện nghi để cư dân tổ chức những bữa tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè.

Phòng Gym & Yoga Center: Trang thiết bị hiện đại, không gian thoáng đãng với view nhìn toàn cảnh, tạo cảm hứng tập luyện mỗi ngày.

Đáp ứng nhịp sống hiện đại, Bcons NewSky tích hợp các tiện ích thiết thực ngay tại khối đế:

Chuỗi Shophouse thương mại: Quy tụ các thương hiệu cà phê, nhà hàng, siêu thị tiện lợi, nhà thuốc, mang đến sự tiện nghi “ngay ngưỡng cửa”.

Nhà trẻ quốc tế: Giúp các bậc phụ huynh an tâm gửi gắm con em với chất lượng giáo dục đảm bảo và tiết kiệm thời gian đưa đón.

Không gian làm việc chung (Co-working Space): Thiết kế hiện đại, là nơi lý tưởng cho các freelancer hoặc những ai cần một không gian yên tĩnh để làm việc.

Sảnh đón 5 sao: Không gian sang trọng, thiết kế tinh tế với đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp, tạo ấn tượng đẳng cấp ngay từ khi bước vào.

TIỆN ÍCH NGOẠI KHU BCONS NEW SKY

Lái Thiêu là trung tâm hành chính – dịch vụ lâu đời và sầm uất bậc nhất của Thuận An. Việc sống tại Bcons NewSky đồng nghĩa với việc cư dân được thừa hưởng một hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đa dạng, hiện hữu và chỉ cách vài bước chân:

Mua sắm & Giải trí: AEON Mall Canary, Lotte Mart, Mega Market, Minh Sáng Plaza, cùng hệ thống các siêu thị, chợ truyền thống Lái Thiêu.

Y tế chất lượng cao: Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Columbia Asia, Bệnh viện Đa khoa Thuận An, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.

Giáo dục đa cấp: Hệ thống trường học từ mầm non đến THPT trong khu vực, các trường quốc tế như MMI, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

Trung tâm việc làm: Là “thủ phủ công nghiệp”, Thuận An quy tụ các KCN lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đến làm việc.

Vị trí này đảm bảo một cuộc sống tiện nghi tuyệt đối, mọi nhu cầu đều được đáp ứng ngay lập tức.

Với trục quốc lộ 13, dự án dễ dàng kết nối về các khu vực trung tâm như: Thủ Dầu Một – Dĩ An & TP. HCM nhanh chóng. Điều này thuận tiện cho khách hàng làm việc tại Sài Gòn các quận như: Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 12... dễ dàng tiếp cận sở hữu Bcons New Sky làm nơi an cư.

Bcons New Sky với địa thế trung tâm thành phố Thuận An, Phường Lái Thiêu. Lại ngay trục Quốc lộ 13 huyết mạch khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích đã hiện hữu chỉ vài phút di chuyển nhanh chóng.

MẶT BẰNG BCONS NEW SKY

Mặt bằng Bcons New Sky được thiết kế khoa học trên khu đất rộng khoảng 2ha với kết cấu 3 block căn hộ, cung cấp ra thị trường khoảng 1600 sản phẩm nhà ở từ 1 – 3 phòng ngủ. Thiết kế căn hộ Bcons QL13 có tỷ lệ vàng, tập trung chủ yếu là loại căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích trong khoảng 50 – 60m2, tạo cơ hội tiếp cận cho nhiều khách hàng.

Mặt bằng Bcons New Sky được thiết kế thông minh, tinh tế mang lại cho cư dân những tầm view tuyệt vời, sang trọng. Các căn hộ đều có ban công thông thoáng giúp cho gia chủ đón nắng & gió tự nhiên tràn ngập vào nhà.

Thiết kế căn hộ luôn là điểm mạnh của Bcons, và tại dự án Bcons NewSky ở Lái Thiêu, triết lý thiết kế này được nâng lên một tầm cao mới. Mỗi căn hộ Bcons NewSky đều là một tác phẩm kết hợp giữa thẩm mỹ hiện đại và công năng tối ưu, mang đến không gian sống hoàn hảo cho gia chủ.

Tập đoàn Bcons:

