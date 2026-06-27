Bế giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học nhiệm kỳ 2022-2026

Chiều 27/6, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương (xã Phù Ninh), Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học, nhiệm kỳ 2022-2026.

Các đại biểu dự Lễ bế giảng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức ghi nhận nỗ lực học tập của các học viên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng giáo lý trong việc giữ gìn và phát triển truyền thống Phật giáo trong thời đại mới.

Đây là chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giáo lý Phật học, góp phần nâng cao trình độ tu học, hoằng pháp và phụng sự cộng đồng Phật tử.

Trong suốt khóa học, các học viên đã được nghiên cứu các nội dung trọng tâm như giáo lý căn bản, lịch sử Phật giáo, giới luật, thiền học và ứng dụng Phật pháp trong đời sống.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình và đạt đủ điều kiện được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Trong số gần 700 học viên của 6 lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học, nhiệm kỳ 2022-2026 đã có gần 5% học viên đặt xuất sắc; hơn 10% học viên đạt loại giỏi.

Mạnh Quân