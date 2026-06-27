Bế giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học nhiệm kỳ 2022-2026

{title}
{publish}
{head}
Chiều 27/6, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương (xã Phù Ninh), Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học, nhiệm kỳ 2022-2026.
Các đại biểu dự Lễ bế giảng.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức ghi nhận nỗ lực học tập của các học viên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng giáo lý trong việc giữ gìn và phát triển truyền thống Phật giáo trong thời đại mới.
Đây là chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giáo lý Phật học, góp phần nâng cao trình độ tu học, hoằng pháp và phụng sự cộng đồng Phật tử.
Trong suốt khóa học, các học viên đã được nghiên cứu các nội dung trọng tâm như giáo lý căn bản, lịch sử Phật giáo, giới luật, thiền học và ứng dụng Phật pháp trong đời sống.
Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình và đạt đủ điều kiện được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Trong số gần 700 học viên của 6 lớp bồi dưỡng giáo lý Phật học, nhiệm kỳ 2022-2026 đã có gần 5% học viên đặt xuất sắc; hơn 10% học viên đạt loại giỏi.
Mạnh Quân
Theo Thông tư mới của Bộ Công an, các thí sinh thi bằng lái ôtô chỉ cần hoàn thành 3 phần thi cốt lõi: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành trên đường.
baophutho.vn Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, gia đình luôn là tế bào của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ...
Ngày 27/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa...
Việc tăng lương cơ sở này giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ngoài Nhà nước và người hưởng lương hưu đều được hưởng lợi.
baophutho.vn Sáng 26/6, tại xã Thung Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị tài...
baophutho.vn Năm 2025, Phú Thọ đạt 90,96 điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và 82,69% Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan...
baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã...