Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ lọt vào danh sách 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam

Sáng 27/9, trong chương trình Lễ công bố “VIETNAM EXCELLENCE BRAND 2025”, Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI- CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được vinh danh trong “Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam”. Thành tựu này khẳng định tiềm lực phát triển mạnh mẽ và sứ mệnh kiến tạo một hệ thống y tế gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương.

Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín, dựa trên những tiêu chí toàn diện từ năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ cho tới trải nghiệm dịch vụ và mức độ hài lòng của người bệnh.

Việc một bệnh viện tại Phú Thọ lọt vào danh sách này cho thấy bước tiến mạnh mẽ, khẳng định các trung tâm y tế địa phương hoàn toàn có thể sánh ngang cùng những bệnh viện tuyến đầu tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm vóc mới của Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc trong sự chuyển mình của hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ, hướng tới chuẩn mực quốc gia, quốc tế.

Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được vinh danh tại buổi lễ

Hiện nay, Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc quy tụ đội ngũ bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,... Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị hiện đại, dẫn đầu y học thế giới như: Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla của hãng GE Hoa Kỳ, máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) đa dãy, hệ thống siêu âm màu 5D, cùng dàn máy xét nghiệm tự động đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, đơn vị có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trong chẩn đoán hình ảnh, giúp phát hiện sớm và chính xác nhiều bệnh lý phức tạp cũng như các tổn thương siêu nhỏ khác. Hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều cùng thiết bị nội soi hiện đại cho phép thực hiện các ca phẫu thuật ít xâm lấn, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc lọt Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam.

Tại buổi lễ, chia sẻ về thành công này, Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Ma Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CT Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc VPI nhấn mạnh: “Chúng tôi xem sự ghi nhận này như một cột mốc quan trọng, khẳng định rằng, Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc đã đi đúng hướng trong chiến lược phát triển. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kết nối chuyên môn với tuyến Trung Ương, đầu tư vào nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và nâng tầm chất lượng dịch vụ.”

Lê Minh