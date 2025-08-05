Bị cảnh sát dỏm thao túng, nam sinh bán vàng, vay tiền chuyển cho tội phạm

Bị “cảnh sát online” đe dọa, nam sinh 18 tuổi đã bán vàng, vay tiền qua app chuyển cho tội phạm 80 triệu đồng, sau đó đón xe đến tỉnh Đăk Lăk tự cô lập.

Rạng sáng 5/8, nam sinh 18 tuổi ngụ phường Chợ Lớn được Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM tìm thấy, giải cứu khỏi sự đe dọa của băng tội phạm “bắt cóc online”.

Cơ quan điều tra đang lần theo các giao dịch, các dấu vết, tin nhắn để truy bắt những người có liên quan.

Phòng chat, nơi nam sinh thấy nhiều cán bộ cảnh sát, kiểm sát viên đang “họp án”. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều hôm qua, gia đình nam sinh đến Công an phường Chợ Lớn trình báo con trai nhắn tin qua Zalo, nói “con có chút việc, con đi cà phê tí rồi về” nhưng sau đó mất liên lạc. Gia đình nghi vấn cậu bị bắt cóc.

Qua các dấu hiệu, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định nam sinh nhiều khả năng đã rơi vào bẫy “bắt cóc online” của tội phạm mạng. Ngay trong đêm, các trinh sát Đội 2 đã vượt hơn 350 km, ập vào nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) giải cứu nam sinh đang hoảng loạn làm theo sự điều khiển qua điện thoại của nhóm giả cảnh sát.

Nam sinh kể, trước đó nhận cuộc gọi của người xưng là “cán bộ điều tra”, đọc chính xác nhiều thông tin cá nhân, số CCCD, tài khoản ngân hàng... nên cậu tưởng thật. Người này cho biết cậu có liên quan đến đường dây tội phạm, đang bị điều tra, hướng dẫn cách đăng nhập vào phòng họp video thông qua ứng dụng Zoom, trên laptop.

Trong phòng chat, nam sinh thấy nhiều người mặc đồ công an, kiểm sát. Họ yêu cầu cậu phải giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với mọi người... nếu không sẽ bắt ngay lập tức. Nam sinh nói không liên quan đường dây tội phạm, các “điều tra viên” yêu cầu cậu nộp tiền vào “tài khoản của cơ quan điều tra” để chứng minh trong sạch.

Sợ hãi, nam sinh đã bán vàng, vay tiền qua app để chuyển khoản cho chúng gần 80 triệu đồng. Nhóm tội phạm yêu cầu nam sinh “giữ bí mật tuyệt đối”, đón xe đi Đăk Lăk, thuê nhà nghỉ ở đó để chờ chúng xác minh. Trước khi được Phòng Cảnh sát Hình sự giải cứu, cậu vẫn bị chúng đe dọa, buộc phải làm theo tất cả hướng dẫn.

"Nhóm tội phạm lừa nạn nhân đi xa, ra tỉnh khác là nhằm đối phó sự truy tìm của cảnh sát. Tiếp đó, chúng sẽ đe dọa, tống tiền gia đình nạn nhân. Trường hợp này, chúng chưa kịp gọi cho gia đình nam sinh thì đã bị phát hiện", một cán bộ điều tra cho biết.

Nam sinh thừa nhận đã được nhà trường cảnh báo, tuyên truyền về một số thủ đoạn của tội phạm “nhưng không hiểu sao vẫn sập bẫy”.

Bộ Công an, Công an TP HCM, nhà trường... đã liên tục khuyến cáo các chiêu lừa đảo của tội phạm mạng, nhất là chiêu “bắt cóc online” đang rộ lên, nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy, chủ yếu là người trẻ.

Thủ đoạn chung của tội phạm bao gồm giả danh công an, viện kiểm sát hoặc shipper để gọi điện hoặc qua mạng xã hội, thậm chí dùng video call kèm lệnh triệu tập, Zoom Workplace. Chúng tuyên bố nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền hoặc ma túy, buộc phải “xuất hiện” trong cuộc điều tra trực tuyến nếu không sẽ “bắt tạm giam”.

Sau đó chúng cô lập nạn nhân trong phòng trọ, thuê khách sạn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè. Nhiều sinh viên bị ép tự trói tay, bị tra tấn... để bọn chúng quay hình, gửi video tống tiền gia đình hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập Tổ điều tra đặc biệt về “bắt cóc online”, có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Vì thế, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân hãy gọi đến số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.

