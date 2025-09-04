Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Chiều 4/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra thực tế Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn của công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát và dự án Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng của Công ty CP thép Sông Hồng trong CCN Bạch Hạc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các dự án: Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn của Công ty cổ phần Kim khí Hưng Thịnh Phát, Nhà máy cán thép liên hoàn Sông Hồng của Công ty cổ phần Thép Sông Hồng, cùng nằm trong cụm công nghiệp Bạch Hạc, đã dừng đầu tư, hoạt động; Nhà máy xi măng Hữu Nghị của Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương nằm trong khu công nghiệp Thụy Vân, đã sản xuất, kinh doanh từ năm 2001, đến năm 2017 cơ bản dừng hoạt động; Nhà máy Nhiên liệu sinh học (PVB) - Ethanol Tam Nông đã dừng thi công từ giữa năm 2012, sau khi hoàn thành khoảng 80% khối lượng xây dựng; Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy của Công ty TNHH Sông Thao có tổng diện tích hơn 65ha, hoạt động từ năm 2003, nhiều hạng mục xây dựng dang dở, chậm tiến độ 14 năm.

Nhà máy xi măng Hữu Nghị của Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương trong KCN Thụy Vân.

Hầu hết các dự án trên đều gặp khó khăn về năng lực tài chính trong quá trình đầu tư nên một số hạng mục, công trình xây dựng dang dở kéo dài, hoặc trong quá trình sản xuất, kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ tiền thuê đất, hạ tầng, nợ thuế, bảo hiểm, ngân hàng... Đến nay, nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không thể khai thác, sử dụng; một số chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng khởi tố, xét xử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến một số dự án tồn đọng kéo dài. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, cần nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung quy định để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai nhanh các thủ tục phá sản theođúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, phải kiên quyết thu hồi những dự án đầu tư kém hiệu quả và chậm đưa vào khai thác, không để lãng phí tài nguyên đất đai, hạ tầng. Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu quy hoạch, phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp trên cơ sở định hướng từng bước di dời các dự án công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư uy tín, các dự án thân thiện với môi trường, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, mặt bằng sạch để doanh nghiệp sớm đưa dự án mới đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Duy Thành, Trần Tuấn