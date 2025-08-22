Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm, nắm bắt tình hình hoạt động một số sở, ngành sau hợp nhất

Chiều 22/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đi thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của một số sở, ngành sau gần 2 tháng hợp nhất, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đi có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm Sở Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong cùng đoàn đã tới thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, Sở có 7 phòng, 1 chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với 250 cán bộ, công chức, viên chức. Kể từ khi hợp nhất đến nay, Sở đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm bố trí điều kiện làm việc, ăn ở, để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm làm việc.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Sở KH&CN thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là phải tiên phong đi trước trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, do đó, vai trò của ngành KH&CN là rất quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở KH&CN về cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đối với đề xuất đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, cần rà soát, báo cáo UBND để có phương án trên tinh thần đảm bảo thiết thực, hiệu quả trước mắt và ổn định lâu dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã tới thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Hiện nay, Sở có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở với trên 50 cán bộ, công chức, viên chức. Từ khi hợp nhất đến nay, Sở đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống bà con ở các vùng khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm Sở Y tế

Thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của Sở Y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong vui mừng khi thấy, ngay sau khi hợp nhất, Sở đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đồng chí lưu ý, ngành Y tế cần sớm tham mưu cho Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng đào tạo nhân lực ngành y tế; đẩy manh tự chủ đối với các cơ sở y tế để thúc đẩy tính năng động, sáng tạo; quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, nhất là vùng sâu vùng xa, phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời đảm bảo các điều kiện làm việc, chế độ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm Sở Ngoại vụ

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã tới thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của Sở Ngoại vụ. Hiện Sở có 5 phòng chuyên môn, với trên 30 cán bộ, công chức, viên chức. Sau hợp nhất tỉnh, Sở đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy; cán bộ công chức ổn định, yên tâm công tác. Thời gian tới, Sở sẽ tập trung tham mưu tỉnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tham mưu ban hành chính sách đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn hoạt động công tác đối ngoại của các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có vị thế mới, do đó, công tác đối ngoại cũng cần đổi mới, chuyên nghiệp hơn để tương xứng với tiềm năng, vị thế của tỉnh. Thời gian tới, Sở Ngoại vụ cần tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm Thanh tra tỉnh

Thăm và nắm bắt tình hình hoạt động của Thanh tra tỉnh sau hợp nhất, với 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổng số trên 320 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong lưu ý, công việc sau hợp nhất nhiều hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên cũng đông hơn, đây cũng là điều kiện thuận lợi để Thanh tra tỉnh triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý, Thanh tra tỉnh cần rà soát, triển khai kế hoạch thanh tra trong những tháng cuối năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong chuyến thăm và nắm bắt tình hình hoạt động của một số sở, ngành sau hợp nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong mong muốn, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý, các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm đến điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Thương Huyền - Trung Kiên