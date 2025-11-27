Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 11

{title}
{publish}
{head}
Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo về buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định về trách nhiệm tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân.
Theo đó, buổi tiếp dân sẽ diễn ra từ 14 giờ 30 phút ngày 28/11/2025 tại Trụ sở số 01 Ban Tiếp công dân tỉnh (số 414 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì).
Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ nghe và làm việc với bà Lương Thị Bích, trú tại khu Đầu Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Bà Bích đề nghị xem xét công nhận cụ Lương Văn Cúc (sinh năm 1912, mất năm 1987) là cán bộ tiền khởi nghĩa.
Tham dự buổi tiếp dân có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan cấp tỉnh như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh. Đại diện Đảng ủy, UBND xã Chí Đám cũng tham dự để cung cấp thông tin, báo cáo và đối thoại.
Để buổi tiếp dân diễn ra hiệu quả, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu nội dung liên quan; Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự; Đảng ủy, UBND xã Chí Đám rà soát hồ sơ, tài liệu về quá trình công tác của cụ Lương Văn Cúc. Các cơ quan báo chí của tỉnh sẽ dự và đưa tin.
Bảo Hân
baophutho.vn Chiều 19/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIX. Đồng chí Đinh Đức Lân -...
baophutho.vn Chiều 19/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND...
baophutho.vn Ngày 19/12, HĐND xã Thanh Ba khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng...
baophutho.vn Từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ thực hiện 463 thủ tục hành chính; trong đó có 278 thủ tục hành chính là từ cấp huyện chuyển về. Điều này cho thấy...
baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có...
baophutho.vn Ngày 19/12, Sở Ngoại vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ...
baophutho.vn Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển...