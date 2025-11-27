Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 11

Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo về buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định về trách nhiệm tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân.

Theo đó, buổi tiếp dân sẽ diễn ra từ 14 giờ 30 phút ngày 28/11/2025 tại Trụ sở số 01 Ban Tiếp công dân tỉnh (số 414 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì).

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ nghe và làm việc với bà Lương Thị Bích, trú tại khu Đầu Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Bà Bích đề nghị xem xét công nhận cụ Lương Văn Cúc (sinh năm 1912, mất năm 1987) là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tham dự buổi tiếp dân có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan cấp tỉnh như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh. Đại diện Đảng ủy, UBND xã Chí Đám cũng tham dự để cung cấp thông tin, báo cáo và đối thoại.

Để buổi tiếp dân diễn ra hiệu quả, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu nội dung liên quan; Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự; Đảng ủy, UBND xã Chí Đám rà soát hồ sơ, tài liệu về quá trình công tác của cụ Lương Văn Cúc. Các cơ quan báo chí của tỉnh sẽ dự và đưa tin.

Bảo Hân