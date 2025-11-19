Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 19/11, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (22/11/1965 - 22/11/2025). Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng Bệnh viện tiếp tục phát triển, sớm thăng hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập tháng 11/1965 trên cơ sở nâng cấp từ Bệnh Xá Việt Trì. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, bệnh viện được công nhận là cơ sở y tế hạng I từ năm 2006 với quy mô 1.500 giường bệnh, 42 khoa, phòng, trung tâm với 8 phòng chức năng, 21 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 13 trung tâm chuyên sâu với tổng số trên 1.500 cán bộ, y bác sỹ, người lao động.

Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn sâu, nhiều khoa, trung tâm chuyên khoa sâu được hình thành, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật loại đặc biệt, trên 90% kỹ thuật loại 1. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng; can thiệp não, mạch tim, mạch tạng; phẫu thuật nội soi cột sống; triển khai y học hạt nhân, SPECT/CT; hạ thân nhiệt chỉ huy, ECMO,... được triển khai thành công, đem lại lợi ích cho người bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chúc mừng những thành tựu xuất sắc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong 60 năm qua

Tặng hoa chúc mừng Bệnh viện, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu, mà các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đứng trước những thách thức mới, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân ngày càng cao, nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng lớn, đòi hỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu đưa Bệnh viện sớm thăng hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để mỗi nhân viên y tế nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa cao quý của nghề nghiệp, có lòng yêu ngành, yêu nghề, nâng cao y đức, ứng xử, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, tận tụy cứu chữa người bệnh, coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ báo cáo kế hoạch, đề xuất nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời gian tới

Đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại trong những lĩnh vực mới, chuyên sâu. Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài có ứng dụng cao cho công tác khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu và phục vụ trực tiếp cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy động viên và trao quà cho gia đình người bệnh

Đồng chí mong muốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đây là hướng đi tất yếu, phù hợp với tinh thần đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, làm chủ các kỹ thuật cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh.

Tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các Bệnh viện tuyến trên, các chuyên gia, các nhà khoa học, tăng cường hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, hướng tới nền y học hiện đại, nhân văn và bền vững.

Đoàn công tác thăm và kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất hiện tại tại Bệnh viện

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với từng đề xuất, kiến nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thăm cơ sở vật chất và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đức Anh