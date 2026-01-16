Biến mùa đông băng giá thành động lực phát triển kinh tế

Trái ngược với khung cảnh đìu hiu thường thấy vào thời điểm mùa đông giá buốt, khi các hồ nước đóng băng và nhịp sống dường như chậm lại, tại một vùng thuộc Khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc lại chứng kiến một mùa sôi động, nhộn nhịp bắt đầu.

Khối băng khổng lồ bao phủ toàn bộ diện tích mặt nước trong Công viên đất ngập nước quốc gia sông Miandu ở Yakeshi, thuộc Hulun Buir (Nội Mông, Trung Quốc) đã trở thành một bãi thử nghiệm ô tô mùa đông lớn nhất Trung Quốc.

Tại vùng đất này-nơi có mùa đông kéo dài 6 tháng, với nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C-một sự chuyển đổi thầm lặng đang diễn ra: Biến mùa đông băng giá thành cơ hội phát triển kinh tế. Sự chuyển đổi bắt nguồn từ một ý tưởng đột phá: Trong những tháng mùa đông lạnh cóng, khi các loài chim hoang dã đã di cư về phương Nam, liệu bề mặt băng rộng hàng trăm hec-ta thuộc công viên có thể cho các nhà sản xuất ô tô thuê để thử nghiệm hay không? Năm 2006, Bosch-tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ của Đức, nổi tiếng toàn cầu về các sản phẩm công nghệ ô tô, công nghiệp, tiêu dùng và thiết bị gia dụng-đã biến ý tưởng này thành hiện thực với những cuộc thử nghiệm xe.

Thử nghiệm xe hơi trong điều kiện thời tiết cực lạnh ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: China Plus America

Tân Hoa xã cho hay, chỉ riêng trong năm 2024, Yakeshi đã tổ chức 2.676 cuộc thử nghiệm xe, đón 66.000 lượt kỹ sư đến từ các tập đoàn sản xuất xe hơi toàn cầu. Hoạt động thử nghiệm xe hơi đem lại doanh thu 179 triệu nhân dân tệ (khoảng 25,67 triệu USD) và tạo ra hơn 2.000 việc làm trong năm đó, giúp Yakeshi chiếm 40% thị phần thử nghiệm xe mùa đông của Trung Quốc. “Thế mạnh của chúng tôi nằm ở khả năng thích ứng với khí hậu cực lạnh nhưng ổn định, trong khi vẫn duy trì được việc bảo vệ môi trường sinh thái”, ông Han Tiefeng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao Yakeshi lý giải.

Mô hình kinh doanh này giúp bảo đảm lợi ích cả về kinh tế và môi trường. Vào mùa hè, vùng đất ngập nước vẫn là môi trường sống thuận lợi cho các loài chim di cư. Mùa đông, mặt nước đóng băng trở thành thao trường thử nghiệm xe hơi. Toàn bộ doanh thu từ việc cho thuê mặt bằng được tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng công viên đất ngập nước và phục hồi sinh thái, tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Bên cạnh đó, theo ban quản lý công viên, khu vực thử nghiệm chỉ chiếm 5,28% tổng diện tích công viên và nằm ngoài ranh giới khu vực đất ngập nước cần bảo vệ.

Ngành kinh doanh cho thuê mặt bằng thử nghiệm ô tô cũng đã thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương. Trong thập kỷ qua, lượng khách du lịch đến Yakeshi đã tăng 65%, doanh thu du lịch tăng 46%.

Đây là một câu chuyện thành công trong việc tận dụng nguồn lực mùa đông làm động lực phát triển kinh tế và cả du lịch, mà lễ hội băng tuyết Nội Mông là một ví dụ tiêu biểu. Khai mạc vào khoảng giữa tháng 12, lễ hội này kết hợp đua xe chuyên nghiệp với du lịch băng tuyết dành cho công chúng, mang đến cho các tay đua trải nghiệm độc đáo trên những cung đường đua uốn lượn quanh co, băng qua những cánh đồng và khu rừng phủ đầy tuyết trắng, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt âm 40 độ C. Mô hình “trò chơi kết hợp du lịch” đang thúc đẩy thị trường du lịch mùa đông ở Nội Mông, mang lại lợi nhuận cho ngành kinh doanh vận tải, khách sạn, nhà hàng và các ngành dịch vụ khác.

Trên khắp Nội Mông, vô số trải nghiệm du lịch băng tuyết đang làm bừng sáng bức tranh kinh tế địa phương trong mùa đông băng giá, với những trải nghiệm cùng bộ tộc tuần lộc ở Genhe, cảnh quan tuyết sa mạc ở Alxa, băng tuyết núi lửa ở Ulanqab, cho đến lễ hội băng tuyết quốc tế ở thành phố biên giới Mãn Châu Lý.

Các trung tâm thử nghiệm xe hơi ở Nội Mông hiện thu hút hơn 1.200 nhà sản xuất ô tô toàn cầu, tạo doanh thu hằng năm khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 143 triệu USD), góp phần thúc đẩy các lễ hội, du lịch văn hóa, sự kiện thể thao và triển lãm, tạo ra một mô hình phát triển kinh tế đầy năng động ở vùng đất băng giá này.

Theo qdnd.vn