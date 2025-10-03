Thể thao
Billiards: Chiêm Hồng Thái tung sê-ri lớn ấn tượng vẫn bị loại đáng tiếc

Tài năng trẻ của billiards Việt Nam Chiêm Hồng Thái có sê-ri lớn nhưng vẫn dừng chân đầy đáng tiếc tại giải HBSF chặng 3 năm 2025.

Chiêm Hồng Thái có đường cơ ghi 14 điểm

Trong ngày 2.10, giải billiards HBSF chặng 3 cúp Min Table năm 2025 tiếp tục diễn ra đồng thời 4 nội dung là carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ. Ở nội dung carom 3 băng nam, đây là ngày thi đấu diễn ra vòng 2 trong khuôn khổ vòng chính thức. Với việc có sự góp mặt của nhiều tay cơ nổi tiếng, ngày thi đấu này chứng kiến những diễn biến hấp dẫn cũng như không ít bất ngờ.

Tại bảng B, tài năng trẻ hàng đầu Việt Nam Chiêm Hồng Thái ghi dấu ấn với 2 chiến thắng liên tiếp trước Trần Tiến Phong và Nguyễn Phước Huy để giành quyền đi tiếp. Đáng chú ý, trong chiến thắng 35-12 sau 16 lượt cơ trước Tiến Phong, Hồng Thái có một đường cơ ghi 14 điểm, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu danh sách của giải thưởng “sê-ri xuất sắc”.

Chiêm Hồng Thái dừng chân đáng tiếc tại giải HBSF chặng 3 năm 2025

Bất ngờ xảy ra ở bảng L, nhà cựu vô địch quốc gia 2024 Lê Thành Tiến để thua ở trận ra quân trước Nguyễn Văn Trí với điểm số 18-35 sau 31 lượt cơ. Điều này khiến cho Thành Tiến dù thắng 35-23 chỉ sau 11 lượt cơ trước Hới Hoàng Huân ở lượt trận còn lại vẫn không thể giành quyền đi tiếp. Chỉ số 3,182 điểm/lượt cơ của Thành Tiến trước Hoàng Huân cũng đang tạm dẫn đầu giải thưởng “best game”.

Một số tay cơ kỳ cựu cũng có 2 chiến thắng để vượt qua vòng 2 như Nguyễn Thành Thật, Lê Quốc Hồ, Hồ Hoàng Hùng, Trần Chí Thanh, Phạm Quốc Thuận, Đoàn Minh Kiệt...

Trong ngày 3.10, vòng chung kết nội dung carom 3 băng sẽ thi đấu vòng 3, nơi có sự góp mặt của hàng loạt hảo thủ Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly...

