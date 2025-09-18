Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng “song sát” của nhà vô địch PBA

Cơ thủ Việt Nam Trần Đức Minh cùng đồng đội đã chơi hay để giành chiến thắng trước ’song sát' cực mạnh Nguyễn Quốc Nguyện/Murat Naci Coklu, tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League mùa giải 2025-2026.

Vòng thứ tư của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 17.9. Trong đó, trận đấu đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa đội Harim Dragons và đội Hana Card. Cả hai đội này đều có thành viên là cơ thủ Việt Nam, gồm: Trần Đức Minh, Nguyễn Huỳnh Phương Linh (đội Harim Dragons) và Nguyễn Quốc Nguyện (đội Hana Card). Ở trận này, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đụng độ ngay trong ván đấu thứ nhất, khi cặp Trần Đức Minh/Kim Jun-tae gặp Nguyễn Quốc Nguyện/Murat Naci Coklu.

Quốc Nguyện/Coklu là cặp đôi rất mạnh trong thể thức thi đấu đồng đội. Đây là hai là gương mặt trụ cột đã đưa Hana Card giành chức vô địch ở chặng 1 PBA Team League mùa này. Thời còn thi đấu trong hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), Murat Naci Coklu đoạt 2 chức vô địch chặng World Cup billiards vào năm 2015 và 2016. Tại Hàn Quốc, Coklu cũng 2 lần vô địch chặng đấu PBA Tour, lần lượt ở mùa giải 2023-2024 và 2025-2026.

Trần Đức Minh đang có màn phối hợp ăn ý cùng đồng đội Kim Jun-tae

Ở trận này, Trần Đức Minh và Kim Jun-tae đã có màn phối hợp rất ăn ý để đánh bại “song sát” cực mạnh của đội Hana Card với điểm số 11/3. Bộ đôi của đội Harim Dragons chỉ cần 4 lượt cơ để giành chiến thắng mở ra khởi đầu suôn sẻ ở trận này. Trong 3 lượt cơ đầu, Đức Minh/Jun-tae đều ghi được 3 điểm, rồi có thêm 2 điểm ở lượt cơ thứ tư. Ở phía bên kia, cặp đôi Quốc Nguyện/Coklu chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm trong 3 lượt cơ.

Đội Harim Dragons dù ra quân thắng lợi, nhưng không thể có chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Trần Đức Minh và các đồng đội nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước đội Hana Card.

Quốc Nguyện và Coklu là bộ đôi rất mạnh trong thể thức thi đấu đồng đội

Ở trận đấu cùng ngày, đội NH Pay thắng sít sao 4-3 trước đội Laon. Trong đó, Mã Minh Cẩm góp công với ván thắng trước Oh Tae-jun với điểm số 15/13.

Đội SK Direct cũng giành chiến thắng 4-2 trước đội Winners.

Sau 4 vòng đấu, đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện) hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng PBA Team League 2025-2026 với 10 điểm. Đội SK Direct (của Ngô Đình Nại) có 9 điểm, xếp hạng hai. Đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) đứng hạng ba với 8 điểm.

Nguồn thanhnien.vn