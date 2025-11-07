Bình Tuyền khai thác lợi thế, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Khai thác tiềm năng, lợi thế có nhiều khu công nghiệp đóng trên địa bàn, xã Bình Tuyền tập trung phát triển thương mại - dịch vụ (TMDV), góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân; xây dựng địa phương phát triển theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại.

Với lợi thế có 4 khu công nghiệp (Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên, Sơn Lôi) đóng trên địa bàn, thu hút hàng chục nghìn công nhân đến làm việc và thuê trọ, là điều kiện thuận lợi để xã Bình Tuyền đẩy mạnh phát triển TMDV thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Thực tế, ngay khi các khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động, nhiều người dân năng động đã chuyển sang làm dịch vụ cho thuê nhà trọ; kinh doanh lương thực, thực phẩm, tạp hóa; mở dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí... Đẩy mạnh phát triển TMDV đã đem lại cho xã Bình Tuyền nguồn thu hơn 520 tỷ đồng/năm. Đồng thời, giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 4.000 lao động; đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của Nhân dân, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ đem lại cho xã Bình Tuyền nguồn thu hơn 520 tỷ đồng/năm.

Phát huy lợi thế, tạo thuận lợi thúc đẩy TMDV phát triển, xã Bình Tuyền làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng; vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đa dạng ngành nghề dịch vụ. Theo đó, hàng năm, xã dành nguồn kinh phí để đầu tư, cải tạo chợ dân sinh, chợ tạm và chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu buôn bán, kinh doanh, trao đổi hàng hóa của Nhân dân.

Bên cạnh xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xã Bình Tuyền còn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Nhờ vậy, đã thu hút được các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tiểu thương vào đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hiện, trên địa bàn xã có 275 doanh nghiệp và hơn 1.700 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ.

Bà Đỗ Ngọc Châm - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tuệ Châu cho biết: "Được sự hỗ trợ, khuyến khích của chính quyền địa phương, đồng thời nắm bắt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân, năm 2019, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tuệ Châu đã thành lập và phát triển chuỗi siêu thị mini Tuệ Châu. Với không gian mua sắm văn minh, phong cách phục vụ nhiệt tình, thân thiện và nguồn hàng phong phú, đa dạng (hơn 10.000 mặt hàng), có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả phải chăng, chuỗi siêu thị mini Tuệ Châu đã nhanh chóng “hút” khách hàng. Sau hơn 5 năm phát triển, đến nay, công ty đã thành lập được 3 siêu thị mini tại xã Bình Tuyền và xã Bình Nguyên, với doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho gần 20 lao động địa phương".

Ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, xã Bình Tuyền cho biết: "TMDV được đánh giá là một trong những khâu đột phá, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Thúc đẩy TMDV phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, xã tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi của tỉnh để thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần kinh tế đầu tư, liên doanh, liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh theo hướng tổ hợp TMDV gắn với các khu vui chơi giải trí, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của đô thị hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân".

Trần Tỉnh