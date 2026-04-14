Bình Xuyên quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang khu công nghiệp

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đi đôi với kiểm tra, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm là “chìa khóa” giúp xã Bình Xuyên từng bước thiết lập lại kỷ cương trật tự đô thị. Những nỗ lực này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư chuyên nghiệp, văn minh tại các khu công nghiệp (KCN).

Công an xã Bình Xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông.

Công nghiệp phát triển đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân xã Bình Xuyên. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông và trật tự đô thị. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tại các khu vực giáp ranh KCN diễn biến hết sức phức tạp.

Những “chợ cóc”, điểm bán hàng rong tự phát với mái che, mái vẩy và biển quảng cáo dựng sai quy định không chỉ gây mất mỹ quan mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm khi hàng chục nghìn công nhân tan ca. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất và hình ảnh của các doanh nghiệp.

Thiết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là tại các KCN, sau sáp nhập, xã Bình Xuyên đã nhanh chóng kiện toàn Ban An toàn giao thông xã và tổ chức nhiều đợt ra quân cao điểm giải tỏa những “điểm nóng” ở đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đường 310 khu vực Hương Đà, Ngũ Hồ, khu vực chợ Tam Lộng, chợ Vồ và các trục đường bao quanh KCN Bá Thiện II, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc...

Trong năm 2025, các lực lượng chức năng xã Bình Xuyên đã thu giữ 180 biển quảng cáo vi phạm, cưỡng chế tháo dỡ hàng trăm mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Song song với việc giải tỏa, công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan cũng được chú trọng, tạo diện mạo thông thoáng cho các tuyến đường huyết mạch.

Sự quyết liệt của chính quyền xã Bình Xuyên đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư. Ông Tạ Quang Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vina CPK - Chủ đầu tư KCN Bá Thiện II chia sẻ: “Sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng sau sáp nhập đã tạo ra những chuyển biến thực chất.

Việc xử lý dứt điểm, triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại cổng KCN Bá Thiện II không chỉ giúp giao thông thuận tiện mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư chuyên nghiệp, văn minh. Đây là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp trong KCN yên tâm sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương”.

Lãnh đạo Công an xã Bình Xuyên khẳng định: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đi đôi với kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là “chìa khóa” để xã Bình Xuyên thiết lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông tại các KCN trên địa bàn.

Để duy trì bền vững kết quả đạt được, Công an xã Bình Xuyên tiếp tục triển khai với phương châm lấy tuyên truyền làm gốc, kết hợp với tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Theo đó, lực lượng chức năng đã trực tiếp vận động, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân kinh doanh ven các trục đường chính về việc không tái lấn chiếm. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu UBND xã ban hành các kế hoạch chuyên đề, bố trí lực lượng bám sát cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Nhận thức rõ việc người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh xuất phát từ nhu cầu mưu sinh thực tế, xã Bình Xuyên đang chủ động tìm giải pháp tháo gỡ từ gốc rễ. Bên cạnh các biện pháp hành chính, xã đã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét quy hoạch các điểm họp chợ tạm, khu kinh doanh tập trung và hoàn thiện hệ thống bãi đỗ xe ở các KCN. Việc gắn quyền lợi mưu sinh của người dân với quy hoạch đô thị khoa học được kỳ vọng sẽ là lời giải triệt để cho bài toán lấn chiếm vỉa hè. Khi người dân có không gian kinh doanh hợp pháp và thuận tiện, tình trạng bán hàng rong tràn lan sẽ dần được đẩy lùi.

Với nỗ lực bền bỉ và cách làm bài bản, xã Bình Xuyên đang từng bước thiết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Việc kiên quyết xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh không chỉ giúp đẩy lùi nguy cơ tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư văn minh, chuyên nghiệp, xứng tầm là địa phương trọng điểm công nghiệp của tỉnh.

Trần Tỉnh