Bịt kín kẽ hở, ngăn chặn tham nhũng từ sớm, từ xa

Không chờ đến khi sai phạm xảy ra, tỉnh Phú Thọ đang chủ động “bịt kín kẽ hở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ ngay từ đầu. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét, thực chất.

UBND phường Hòa Bình làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch trong việc thu hồi đất cho dự án Khu Công nghiệp bờ trái sông Đà.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

Bám sát quan điểm chỉ đạo “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác nội chính và PCTNLPTC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức linh hoạt như hội nghị trực tuyến, sinh hoạt chi bộ, truyền thông đại chúng... Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Theo đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh, để công tác PCTNLPTC đạt hiệu quả, cần chủ động bịt kín các kẽ hở trong cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm soát quyền lực; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án đầu tư công khu vực di dân lòng hồ sông Đà thuộc địa bàn xã Tiền Phong.

Quán triệt sâu sắc tinh thần PCTNLPTC từ sớm, từ xa một cách linh hoạt, chủ động, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tập trung vào kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quý I/2026, các cơ quan, đơn vị đã ban hành 292 văn bản chỉ đạo, thể hiện quyết tâm cao trong siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động giám sát cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ. Việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định.

Trong lĩnh vực thanh tra, toàn tỉnh đã triển khai 28 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 13,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 12,7 tỷ đồng; xử lý trách nhiệm 26 tổ chức, 16 cá nhân. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được chú trọng với tổng số tiền sai phạm phải theo dõi hơn 49,5 tỷ đồng.

Song song với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Lãnh đạo UBND xã Liên Sơn trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Một điểm sáng trong công tác PCTNLPTC là việc đẩy mạnh công khai, minh bạch. Theo đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh đạt 100% điểm số về chỉ số công khai, minh bạch. Các lĩnh vực nhạy cảm như ngân sách, đầu tư công, đất đai... được công khai đầy đủ, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp giám sát.

Minh bạch để phòng ngừa, quyết liệt trong xử lý

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã rà soát, “làm sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ban hành mới và sửa đổi gần 100 văn bản liên quan đến định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhằm “bịt kín” các kẽ hở về cơ chế, chính sách.

Trong công tác phòng ngừa, việc kiểm soát tài sản, thu nhập được triển khai chặt chẽ; tăng cường kỷ luật công vụ và đạo đức nghề nghiệp. Các hành vi sử dụng ngân sách sai quy định, biếu tặng quà trái quy định, nhũng nhiễu người dân đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức được thực hiện nhằm hạn chế phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm.

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số tiếp tục được xác định là giải pháp đột phá. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng cơ sở dữ liệu số đã góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong năm 2026, tỉnh lựa chọn 12 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập theo phương thức ngẫu nhiên, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Ở lĩnh vực tố tụng, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, cơ quan điều tra thụ lý 68 vụ/183 bị can, đã kết thúc điều tra 50 vụ/136 bị can; các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, không oan sai.

Trong quý I/2026, cơ quan điều tra thụ lý 23 vụ/60 bị can; Viện kiểm sát thụ lý 6 vụ/29 bị can; Tòa án thụ lý 11 vụ/29 bị cáo, các vụ án đều được giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh.

Trong thi hành án dân sự, tổng số tiền phải thi hành liên quan đến tham nhũng lên tới hơn 140 tỷ đồng. Bên cạnh khu vực nhà nước, tỉnh cũng tăng cường kiểm soát khu vực ngoài nhà nước. Trong đó, yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin, lồng ghép nội dung liêm chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, công tác PCTNLPTC của tỉnh trong quý I/2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc chủ động “bịt kín kẽ hở”, kiểm soát quyền lực và nâng cao tính minh bạch không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị mà còn tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Mạnh Hùng