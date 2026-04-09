Trụ cột của tín dụng “Tam nông”

Bám sát đặc thù địa bàn hoạt động - nơi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân luôn lớn và đa dạng, Chi bộ Agribank Chi nhánh Cẩm Khê đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xác định tín dụng phục vụ “Tam nông” là trụ cột xuyên suốt trong hoạt động. Trên cơ sở đó, Chi nhánh tập trung nguồn lực đưa dòng vốn tín dụng đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Agribank Chi nhánh Cẩm Khê nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Chi bộ Agribank Cẩm Khê luôn gắn chặt vai trò lãnh đạo với nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng của cấp trên, Chi bộ đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát thực tiễn. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ khách hàng.

Chi bộ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp chi nhánh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, đặc biệt là tín dụng phục vụ “Tam nông”.

Trong định hướng phát triển, Chi bộ xác định tín dụng “Tam nông” là trụ cột chiến lược, giữ vai trò xuyên suốt. Theo đó, chi nhánh ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đồng thời bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để lựa chọn lĩnh vực đầu tư trọng tâm, hiệu quả. Nguồn vốn được tập trung vào các mô hình sản xuất có tiềm năng như chăn nuôi, trồng cây ăn quả, kinh tế trang trại, tiểu thủ công nghiệp..., góp phần khai thác lợi thế, nâng cao giá trị sản xuất.

Cùng với đó, Chi bộ chỉ đạo tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng khu dân cư xây dựng mạng lưới dẫn vốn rộng khắp. Thông qua mô hình tổ vay vốn, nguồn tín dụng được đưa đến tận thôn, xóm, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy tính liên kết trong cộng đồng.

Song song với mở rộng tín dụng, chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn. Các chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời; việc điều chỉnh lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của khách hàng, góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế.

Nhờ nguồn vốn từ Agribank Chi nhánh Cẩm Khê, hộ bà Hoàng Thị Hải - Khu Suông 1, xã Phú Khê phát triển kinh tế tổng hợp, từng bước vươn lên làm giàu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, chi nhánh tích cực phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Mobile Banking, chuyển tiền điện tử..., giúp người dân khu vực nông thôn tiếp cận ngày càng nhiều tiện ích ngân hàng hiện đại, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.

Nhờ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Chi bộ, hoạt động tín dụng “Tam nông” tại Agribank Cẩm Khê đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 3/2026, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 2.103 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực “Tam nông” chiếm khoảng 80%, tương đương 1.683 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đang phục vụ hơn 5.800 khách hàng là hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở kinh doanh nông thôn. Chi nhánh hiện duy trì 180 tổ vay vốn với gần 3.800 thành viên, tạo thành mạng lưới dẫn vốn rộng khắp.

Thông qua nguồn vốn tín dụng, nhiều mô hình sản xuất được mở rộng quy mô, nâng cao giá trị kinh tế; nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cẩm Khê cho biết: Chi bộ luôn xác định tín dụng phục vụ “Tam nông” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững định hướng ưu tiên tín dụng “Tam nông”; mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, kiểm soát rủi ro; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Với những kết quả đạt được và định hướng rõ ràng, Chi bộ Agribank Chi nhánh Cẩm Khê tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo vững chắc, trụ cột trong triển khai tín dụng “Tam nông”, góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Anh Thơ