Quý I/2026: Toàn tỉnh kết nạp 1.397 đảng viên

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngày 15/1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về “Tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu năm 2026 phấn đấu kết nạp được 7.864 đảng viên trở lên, đạt tỷ lệ 3,03% so với tổng số 259.194 đảng viên tính đến thời điểm 31/12/2025.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; xem việc xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng; là nội dung đánh giá trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng để kiểm điểm, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu.

Chi bộ Ban Tổ chức, kiểm tra - Đảng bộ MTTQ tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp đã tăng cường công tác rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Kết quả, trong quý I/2026 (tính đến ngày 28/2/2026), toàn tỉnh kết nạp được 1.397 đảng viên, đạt 17,76% kế hoạch đề ra.

Công tác phát triển đảng viên đảm bảo đúng quy trình, quy định; đảm bảo số lượng gắn với chất lượng, góp phần bổ sung lực lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Dương Liễu