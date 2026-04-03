Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ mang tính chiến lược, sống còn của toàn Đảng, toàn dân mà còn là trách nhiệm tự thân, là “mệnh lệnh” từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, vai trò nêu gương và chiến đấu của người đảng viên trên mặt trận tư tưởng tại các địa phương, điển hình như tỉnh Phú Thọ, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Có thể khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo và gieo rắc sự hoài nghi trong Nhân dân.

Phải quán triệt nhận thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng không phải là những khẩu hiệu suông, mà là cuộc đấu tranh cam go giữa cái đúng và cái sai, giữa sự tiến bộ và sự lạc hậu. Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên chính là một “pháo đài”, một chiến sĩ tiên phong ngăn chặn những luồng độc hại thẩm thấu vào đời sống tinh thần của xã hội.

Tại sao đây là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên? Bởi họ là những người được đào tạo bài bản, có trình độ lý luận và nhận thức chính trị vững vàng. Nếu người đảng viên dao động, hệ thống sẽ suy yếu; nếu người đảng viên im lặng trước cái sai, cái xấu sẽ có cơ hội lấn lướt. Trách nhiệm này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. “Xây” là không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong lối sống và công tác. “Chống” là chủ động, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một đảng viên gương mẫu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải có khả năng định hướng dư luận, bảo vệ lẽ phải tại nơi cư trú và công tác.

Tại tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai bài bản, sáng tạo và quyết liệt. Vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét thông qua các mô hình cụ thể, thiết thực. Những năm gần đây, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống fanpage, nhóm Zalo từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng làm công tác tư tưởng như tuyên giáo, dân vận, báo chí, tuyên truyền viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp... đã tích cực tham gia không gian mạng, kịp thời chia sẻ thông tin chính thống về phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt.

Khi xuất hiện các thông tin xuyên tạc liên quan đến dự án trọng điểm hay công tác cán bộ tại địa phương, chính đội ngũ đảng viên cơ sở là lực lượng tiên phong lên tiếng, cung cấp thông tin xác thực, góp phần định hướng dư luận, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thực tế tại các địa bàn như Phù Ninh, Cẩm Khê, Yên Lập cho thấy, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp, các thế lực xấu thường lợi dụng những vướng mắc về chính sách để kích động, gây mất ổn định.

Trước tình hình đó, các đảng viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn đã phát huy vai trò “cầu nối”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, không bị lôi kéo. Đây chính là cách bảo vệ Đảng thiết thực nhất, thông qua việc củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tại các trường học và cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức các cuộc thi viết, sinh hoạt chuyên đề về nhận diện tin giả, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Đặc biệt, việc duy trì hiệu quả các chuyên mục như “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Xây dựng Đảng”, “Lan tỏa điều hay”... trên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, trí thức, đã tạo nên diễn đàn chính thống, có sức lan tỏa và tính thuyết phục cao, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần nêu cao nhận thức và giữ vững quan điểm trước những thông tin xấu, độc trên các trang mạng phản động, chống phá là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là nâng cao “sức đề kháng” lý luận, yêu cầu mỗi đảng viên phải hiểu sâu, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Gốc có vững, cây mới bền”; lý luận có vững thì bản lĩnh mới kiên định.

Bên cạnh đó, cần chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý và phản bác thông tin xấu, độc trong môi trường số. Trong kỷ nguyên công nghệ, không thể đấu tranh bằng những phương thức lạc hậu; cán bộ, đảng viên cần được đào tạo bài bản về kỹ năng truyền thông, kỹ năng viết, kỹ năng tương tác trên mạng xã hội. Đồng thời, phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm. Bảo vệ Đảng cũng chính là bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, niềm tin được củng cố, thì mọi luận điệu xuyên tạc, chia rẽ sẽ không còn đất sống.

Cùng với đó, cần đề cao trách nhiệm nêu gương, thấm nhuần phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi hành động chuẩn mực, mỗi việc làm cụ thể của người đảng viên trong đời sống hằng ngày chính là minh chứng thuyết phục nhất cho tính đúng đắn, ưu việt của chế độ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là công việc của riêng các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên. Tại tỉnh Phú Thọ, tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị để xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên hãy là một “ngọn hải đăng” về tư tưởng, luôn tỉnh táo, bản lĩnh và quyết liệt để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - tài sản vô giá, nền móng vững chắc cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Minh Tự