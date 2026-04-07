Lạc Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, thời gian qua Đảng ủy xã Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Lạc Sơn đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đồng thời xây dựng kế hoạch hằng năm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nội dung kiểm tra, giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài chính, thực hiện chính sách an sinh xã hội và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ phố Cả, xã Lạc Sơn duy trì sinh hoạt thường kỳ, tập trung vào việc thảo luận, giải quyết các vấn đề nổi bật của địa phương.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã chủ động tham mưu, triển khai các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Theo báo cáo, trong năm 2025, Đảng ủy xã đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với một số tập thể, cá nhân; đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% chi bộ. Cùng với đó, công tác tự kiểm tra, tự giám sát trong nội bộ các chi bộ cũng được chú trọng.

Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Một trong những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát tại xã Lạc Sơn là việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các chi bộ.

Thông qua các buổi làm việc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc được phát hiện và giải quyết kịp thời, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại xã Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành kỷ luật Đảng của cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng rõ nét.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng trao đổi các văn bản của cấp trên.

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Hoàng Đức Chính - Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa là chính. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực cán bộ dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động kiểm tra đảng viên, chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, giám sát chuyên đề; chú trọng vai trò người đứng đầu. Phối hợp hiệu quả giữa UBKT Đảng ủy với giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể của xã. Kiện toàn tổ chức UBKT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao trình độ, bản lĩnh đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Với sự quyết tâm, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại xã Lạc Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đinh Thắng