Chuyển động ở Vân Bán

Những ngày đầu tháng Tư, trở lại Vân Bán, nắng sớm trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt bát ngát. Trên các tuyến đường liên thôn bê tông rộng rãi, thoáng đãng, người dân tấp nập đi lại. Hệ thống điện chiếu sáng, cảnh quan môi trường được chỉnh trang sạch đẹp, khoác lên vùng quê sau sáp nhập một diện mạo mới khang trang, tràn đầy sức sống.

Cán bộ xã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Văn Bán, Tùng Khê và Tam Sơn, Vân Bán vẫn còn nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 8%. Trước thực tế đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã xác định rõ: Muốn tạo chuyển biến phải bắt đầu từ sự thống nhất trong lãnh đạo, rõ ràng trong định hướng và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân; đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, tránh dàn trải.

Trong phát triển kinh tế, địa phương chú trọng duy trì sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, đồng thời đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ nhằm tạo thêm việc làm và nguồn thu. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đảng bộ xã đã bám sát thực tiễn, lựa chọn đúng khâu đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế; trong đó tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Vân Bán phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể hóa chủ trương, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Ở lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Hiện nay, địa phương đang triển khai các bước đề xuất cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vân Bán với quy mô dự kiến khoảng 70ha.

Thực tiễn cho thấy, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Hữu Oánh, khu Đá Cổng, với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Trên diện tích gần 1ha mặt nước, gia đình ông nuôi ốc nhồi, kết hợp nuôi hươu lấy giống và nhung, đồng thời trồng rừng.

Mỗi năm cung cấp khoảng 40 con hươu giống, thu 10-20kg nhung, cùng nguồn thu từ nuôi ốc và trồng rừng, tổng doanh thu đạt hàng tỷ đồng. Theo ông Oánh, nhờ sự định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật và vốn của địa phương, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước ổn định và phát triển kinh tế.

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của hộ Nguyễn Hữu Oánh - khu Đá Cổng mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã xác định phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, lấy người dân làm chủ thể. Các tiêu chí được triển khai có trọng tâm, gắn với nhu cầu thực tế, nhất là hệ thống điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện. Đảng bộ xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Nhờ sự lãnh đạo đồng bộ, có trọng tâm, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Vân Bán đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, xã hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp ổn định, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển với trên 250 hộ sản xuất và hơn 340 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, thu nhập bình quân đạt 7-9 triệu đồng/người/tháng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt gần 99%.

Thực tế cho thấy, khi chủ trương đúng, cách làm phù hợp và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, Vân Bán đã có những chuyển động rõ nét. Sự đổi thay không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn ở chuyển biến trong tư duy, hành động của người dân: Sản xuất ngày càng hiệu quả, đời sống từng bước nâng cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Anh Thơ