Vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đội ngũ đảng viên là lực lượng tiên phong, nòng cốt. Hiện nay, Phú Thọ có hơn 260 nghìn đảng viên, mỗi đảng viên đã và đang là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đầu tháng 4, chúng tôi có dịp được dự buổi sinh hoạt chi bộ của Tổ dân phố số 10, phường Thống Nhất. Sau phần triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, thông qua dự thảo báo cáo chính trị tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 thì phần thảo luận diễn ra khá sôi nổi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiệu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 10 cho biết: Đảng viên trong chi bộ rất quan tâm đến việc gần đây trên mạng xã hội có nhiều thông tin phản động, chống phá, nhất là việc các trang phản động đã sử dụng hình ảnh cắt ghép để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh việc tuyên truyền đến Nhân dân, người thân trong gia đình hiểu, không tin theo, không tương tác thì đảng viên trong chi bộ cũng rất mong các cơ quan chức năng sớm ngăn chặn, xử lý nghiêm; ngăn ngừa tin giả, tin sai sự thật đăng trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến tư tưởng đảng viên và Nhân dân.

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 10, phường Thống Nhất nắm thông tin chính thống trên Báo Phú Thọ để tuyên truyền, vận động đến Nhân dân.

Thực tế cho thấy thời gian gần đây, lợi dụng Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội tán phát tin giả nhằm gây nhiễu loạn dư luận, gây hoang mang và hoài nghi trong Nhân dân. Thủ đoạn chính là thổi phồng các hạn chế trong quản lý xã hội để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, từ đó kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự và thúc đẩy tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Sự lan truyền của thông tin xấu, độc gây suy giảm niềm tin vào các cơ quan chính thống, làm lệch lạc giá trị đạo đức, lối sống và phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc. Những hệ lụy này không chỉ tấn công vào nền tảng chính trị - an ninh mà còn làm tổn hại hình ảnh quốc gia, gây tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước tình hình đó, mỗi đảng viên phải là những tuyên truyền viên tiên phong, gương mẫu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nói về lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Kỳ Sơn nhấn mạnh: Phường Kỳ Sơn chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho Nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn để tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tận dụng và sử dụng mạng xã hội đúng đắn, hiệu quả, biến nó thành phương tiện, kênh hữu ích để mở mang kiến thức.

Đồng thời, tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành tấm gương sáng, tiêu biểu về đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sáng cho đảng viên và quần chúng học tập, noi theo. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một nội dung trọng yếu trong việc bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ đảng viên.

Cuối tháng 3 vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 400 đại biểu là lực lượng Ban Chỉ đạo 35 và Ban Công tác 35, các đồng chí cán bộ, tham mưu giúp việc trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi bên lề hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Mạnh Hà - Phó Chính uỷ Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86 nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác trong việc tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh.

Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ khi tham gia mạng xã hội. Nghiên cứu kỹ trước khi thích (like) hoặc chia sẻ các file, bài viết hoặc các đường link; cảnh giác với trang web lạ, email chưa rõ danh tính và các đường dẫn nghi ngờ. Không a dua, hiếu kỳ hoặc tham tiền bạc để làm theo những lời kích động, xúi giục của các đối tượng xấu. Kịp thời cung cấp thông tin, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có trách nhiệm.

Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Dương Liễu