Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ ra quân giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức ra quân giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Dự và phát biểu tại buổi ra quân có Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Trong đợt ra quân lần này, Bộ CHQS tỉnh huy động 52 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề, kỹ năng trong xây dựng, tổ chức hành quân về xã Xuân Đài, trực tiếp giúp nhân dân các khu Thang, khu Cỏi và khu Lạng xây dựng nhà ở cho nhân dân; chương trình được triển khai từ 21/7, dự kiến đến 26/8/2025 hoàn thành.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường, Đại tá Đỗ Duy Chinh nhấn mạnh: Việc tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Đồng chí yêu cầu cán bộ chỉ huy các cấp bám sát chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, tổ chức lực lượng khoa học, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và kỷ luật dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và thời tiết để triển khai công việc cho phù hợp tránh lãng phí về thời gian. Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

Các cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm khi về với nhân dân, phát huy tốt phẩm chất của người lính, làm việc với thái độ, trách nhiệm chính trị cao nhất, chất lượng, hiệu quả nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Với ý nghĩa chính trị, tình cảm và trách nhiệm sâu sắc, đợt công tác lần này thể hiện tình cảm tri ân, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đối với nhân dân, nơi đã nuôi dưỡng, đùm bọc bộ đội.Bộ CHQS tỉnh kỳ vọng mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã nhanh chóng hành quân tới địa bàn xã Xuân Đài, khẩn trương bắt tay vào công việc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

