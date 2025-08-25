Bộ GD&ĐT mở cổng xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh cần lưu ý gì?

Sáng nay, Bộ GD&ĐT chính thức mở cổng xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung. Sau khi các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn đợt 1, đây là bước cuối cùng và bắt buộc để thí sinh trúng tuyển hoàn thành thủ tục nhập học.

Theo thông báo mới nhất từ Bộ GD&ĐT, cổng xác nhận nhập học sẽ mở từ 8 giờ hôm nay (25/8) đến 17 giờ ngày 30/8. Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện thao tác này trên hệ thống. Nếu bỏ qua, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học, dù đã đủ điểm trúng tuyển.

Những vướng mắc ban đầu và hướng dẫn chi tiết

Trong hai ngày vừa qua, kể từ khi một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn (từ ngày 22/8), nhiều thí sinh và phụ huynh đã bày tỏ sự hoang mang do không thể tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng của Bộ GD&ĐT. Nguyên nhân được xác định là các trường đang trong quá trình cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống.

Từ 8h sáng nay, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Một số thí sinh cũng cho biết việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển khiến họ không chắc chắn về kết quả của mình, trong khi một số trường đại học đã gửi thông báo trúng tuyển sớm qua email hoặc tin nhắn, thậm chí cho phép thí sinh nhập học trước, gây thêm sự băn khoăn.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã thông báo rõ ràng thời gian mở cổng và đề nghị các thí sinh theo dõi chặt chẽ hướng dẫn chính thức.

Các bước xác nhận nhập học trực tuyến

Để đảm bảo việc xác nhận nhập học diễn ra thuận lợi, thí sinh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

• Truy cập vào địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

• Nhập đầy đủ thông tin: số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Tra cứu kết quả xét tuyển

• Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu “Tra cứu” và sau đó chọn “Tra cứu kết quả xét tuyển sinh”.

Bước 3: Xem kết quả và xác nhận

• Hệ thống sẽ hiển thị kết quả “Đỗ” hoặc “Trượt” cho từng nguyện vọng.

• Nếu kết quả là “Đỗ”, thí sinh nhấn nút “Xác nhận nhập học”.

Bước 4: Hoàn tất và kiểm tra

• Nhấn “Đồng ý” để hoàn tất việc xác nhận.

• Kiểm tra lại bằng cách vào mục “Tra cứu kết quả xét tuyển sinh”. Nếu trạng thái thông tin chuyển thành “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận thành công.

Lưu ý: Sau khi đã xác nhận nhập học, thí sinh không thể hủy bỏ trên hệ thống. Nếu muốn hủy, thí sinh phải liên hệ trực tiếp với trường đại học để được xem xét giải quyết.

Thời gian còn lại không nhiều, thí sinh cần nhanh chóng thực hiện thao tác xác nhận nhập học trực tuyến để hoàn thành thủ tục và chính thức trở thành tân sinh viên của các trường đại học đã trúng tuyển.

Nguồn suckhoedoisong.vn