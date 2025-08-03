Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa một số nội dung trong chương trình của các môn học: Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, làm căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa. Việc chỉnh sửa nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính

Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã ban hành công văn số 4480/BGDĐT-GDPT gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý chương trình chỉnh sửa của một số môn học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai thực hiện được 5 năm trong toàn quốc, đã thực hiện đối với tất cả các khối lớp. Bộ đã tổ chức rà soát, nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông để tìm các giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại của chương trình, làm cho chương trình phù hợp hơn với thực tế.

Đồng thời, tại thời điểm này, cả nước đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, việc thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bảo đảm cho Chương trình giáo dục phổ thông cập nhật được những nội dung phù hợp với sự thay đổi, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp với thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức góp ý dự thảo chương trình chỉnh sửa của các môn học nêu trên trước ngày 8/8.

Một số nội dung dự kiến chỉnh sửa

Đối với môn Giáo dục công dân: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với môn Lịch sử: Sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lý trong môn Lịch sử và Địa lý: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lý ở lớp 12. Việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế-xã hội như: Ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế-xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lý: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7 việc phân kỳ theo Lịch sử châu Âu; ở lớp 9 việc phân kỳ Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

