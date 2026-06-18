Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Công văn số 4299/VPCP-CN, Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 3927/KH-BKHCN ngày 5/6/2026 về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.

Để bảo đảm triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không chồng chéo, trùng lặp không cần thiết trong hoạt động kiểm tra và không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Bộ KH&CN vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung.

Rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng xăng sinh học E10

Trong đó, chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, xây dựng phương án triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; phân công đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin và phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn tại địa phương rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, bao gồm cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh xăng sinh học E10.

Trong quá trình rà soát, các địa phương cần lưu ý các cơ sở có nguy cơ cao về chất lượng, đo lường hoặc có phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng để tập trung kiểm tra, giám sát.

Bộ KH&CN cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trên địa bàn, tập trung vào: Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy hoặc chứng nhận hợp quy; nguồn gốc hàng hóa; điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối, lưu thông; việc lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp; việc chấp hành quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; tình trạng kiểm định, sử dụng phương tiện đo, cột đo xăng dầu, bình chuẩn, hệ thống đo và các yêu cầu pháp luật liên quan trong kinh doanh xăng dầu.

Hoạt động kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng phạm vi, thẩm quyền; tránh chồng chéo, trùng lặp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác, không gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan khác, các đơn vị liên quan phải kịp thời phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định

Bộ KH&CN đề nghị các địa phương xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10.

Đồng thời, các địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, kiến nghị xử lý sau kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chủ động thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10; bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu, không gây tâm lý bất ổn hoặc tác động không cần thiết đến thị trường.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổng hợp kết quả triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng hoặc các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về Bộ KH&CN để tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn