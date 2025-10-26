Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường có tân Bộ trưởng

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Nội vụ và ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng 25/10, với 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó 427 đại biểu tán thành - tương đương 90,08% tổng số đại biểu và 100% tổng số đại biểu có mặt.

Ông Lê Hoài Trung 64 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13. Ông từng giữ các vị trí Bí thư thứ ba, Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giai đoạn 2011-2014.

Tháng 3/2021, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, tháng 10/2023 được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, và tháng 2/2025 được phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 8/2025, ông được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và nay được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm các lĩnh vực: ngoại giao, biên giới và lãnh thổ quốc gia, công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, điều ước và thỏa thuận quốc tế; quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam...

Giúp việc cho ông Lê Hoài Trung có 7 thứ trưởng, gồm các ông bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng.

Ông Đỗ Thanh Bình 58 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Kiên Giang (nay là An Giang), như Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cuối tháng 9/2025 được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ thay bà Phạm Thị Thanh Trà, người vừa được phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng.

Giúp việc cho Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình là 6 Thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Hà và các ông Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương.

Ông Trần Đức Thắng 52 tuổi, quê Phú Thọ, tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Ủy viên rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2022, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ). Khi Hải Dương sáp nhập với Hải Phòng, ông được bổ nhiệm Phó tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó được giao Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 7/2025.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Giúp việc cho Bộ trưởng Trần Đức Thắng hiện có 9 Thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Phương Hoa và các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng.

Nguồn vnexpress.net